Etape 8 : Audi brille, victoire du jour et leadership

L'Espagnol a augmenté son avance globale de plus de cinq minutes en tête de la catégorie Ultimate dans la spéciale de 458 km entre Al Duwadimi et Ha'il. "Je pense que j'ai encore un long chemin à parcourir et qu'il y a encore de longues étapes à venir. On voit à quel point il est facile de perdre cinq ou dix minutes dans cette course. C'est très stressant à cause de la navigation, des crevaisons, etc. Mais aujourd'hui, tout s'est bien passé", a déclaré Sainz, triple vainqueur.

Sainz sait qu'il a un objectif derrière lui, celui que lui a fixé Sébastien Loeb. Le pilote de Prodrive Hunter a une fois de plus cherché à dépasser son rival espagnol, mais c'est le Français qui a finalement concédé 5 minutes 47 secondes, tout en restant deuxième au classement général. "J'ai vraiment mis la pression tout au long de l'étape, mais nous avons fait une erreur de navigation et perdu une dizaine de minutes, donc nous avons encore perdu pas mal de temps sur Carlos", a expliqué Sébastien Loeb, deuxième l'an dernier.

Lucas Moraes du Toyota Gazoo Racing a conservé la troisième place du classement général de la catégorie Ultimate. Le Brésilien a décroché un podium lors de ses derniers débuts sur le Dakar et est bien placé pour réitérer son exploit cette année. "C'est une sensation extraordinaire de courir ici avec ces légendes et nous devons continuer à nous battre", a déclaré Lucas Moraes.

Le rookie de la classe ultime, Guillaume de Mévius, est quatrième au classement général, une demi-heure derrière Moraes, au volant de son Toyota Hilux, tandis que le vainqueur du Dakar 2009, Giniel de Villiers, également au volant de son Toyota, est cinquième, dix minutes plus tard. "Nous approchons maintenant de la fin de la course et nous pouvons commencer à compter les jours. Aujourd'hui a été une bonne journée. Nous n'avons eu aucun problème avec la voiture, aucune crevaison et aucun problème de navigation", a avoué Guillaume de Mevius.

Seth Quintero, 21 ans, et son copilote allemand Dennis Zenz ont été retardés par le trafic alors qu'ils visaient leur première victoire d'étape dans la catégorie Ultimate sur la route de Ha'il, tandis que Laia Sanz a consolidé sa position dans le top 20 du classement général. "Aujourd'hui, nous sommes partis fort et nous avons rapidement rattrapé les voitures. Nous sommes restés bloqués derrière une voiture qui nous avait pris six minutes. C'était frustrant, car nous voulions remporter l'étape aujourd'hui", a raconté Quintero.

Ce fut une autre longue journée au Dakar pour le tenant du titre Nasser Al-Atiyah, qui a quitté l'étape à cause d'une panne de moteur à 400 kilomètres de la fin.

C'était une autre journée où le leader de la catégorie Challenger, Mitch Guthrie Jr., s'occupait de son rallye au volant de sa Taurus T3 Max. Sa deuxième place à l'étape lui a suffi pour augmenter son avance au classement général de 27 secondes, un temps qui pourrait toujours s'avérer inestimable à la fin. "Maintenant que nous sommes en tête du classement général, notre objectif est de franchir la ligne d'arrivée proprement chaque jour. C'est difficile parce qu'on ne sait pas trop à quelle vitesse on doit rouler, mais l'idée est de continuer à creuser notre avance si on le peut", a déclaré Mitch Guthrie Jr.

Cristina Gutiérrez est restée la deuxième plus rapide dans la catégorie Challenger, également au volant d'une Taurus. L'écart entre Guthrie Jr et Gutiérrez est désormais de 34 minutes et 03 secondes, alors qu'il reste encore quatre étapes à parcourir. "Le plus important est d'être cohérent et de ne pas faire d'erreur dans les quatre étapes à venir. Nous allons essayer d'aller le plus vite possible", a déclaré Cristina Gutiérrez.

Chaleco López a remporté la catégorie Challenger (anciennement T3) lors du Dakar en 2021 et 2022. Le Chilien est actuellement troisième au classement général et regardera à la fois Guthrie Jr et Gutiérrez lors des derniers jours du rallye. "Aujourd'hui a été une meilleure journée pour nous. Notre vitesse dans les dunes était bonne. C'était encore une journée difficile, mais nous sommes satisfaits de la tournure des événements", a déclaré López. (Red Bull)

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 8e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Ekström/Bergqvist (S), Audi 3:16:15 2 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 3:45 3 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 4:10 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 6:13 5 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 8:52 6 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:41 7 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 10:51 8 Dumas/Delfino (F), Toyota + 11:11 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 11:18 10 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 12:00