Tappa 8: Audi brilla, vittoria di tappa e testa della classifica

Lo spagnolo è riuscito ad allungare di oltre cinque minuti il suo vantaggio in classifica generale nella classe Ultimate sulla prova speciale di 458 chilometri tra Al Duwadimi e Ha'il. "Penso di avere ancora molta strada da fare e ci sono ancora lunghe tappe davanti a noi. Si può vedere come sia facile perdere cinque o dieci minuti in questa gara. È molto stressante a causa della navigazione, delle forature e così via. Ma oggi è andato tutto bene", ha dichiarato il tre volte vincitore Sainz.

Sainz sa di avere alle spalle un obiettivo fissato da Sébastien Loeb. Il pilota della Prodrive Hunter ha cercato ancora una volta di superare il rivale spagnolo, ma alla fine il francese ha ceduto 5:47 minuti, rimanendo comunque secondo in classifica generale. "Ho spinto molto per tutta la tappa, ma abbiamo commesso un errore di navigazione e abbiamo perso circa dieci minuti, quindi abbiamo perso di nuovo un bel po' di tempo a favore di Carlos", ha spiegato il secondo classificato dello scorso anno, Sébastien Loeb.

Lucas Moraes del Toyota Gazoo Racing ha conquistato il terzo posto assoluto nella classe Ultimate. Il brasiliano ha ottenuto un podio al suo ultimo debutto alla Dakar ed è in una buona posizione per ripetere questo successo quest'anno. "È una sensazione fantastica guidare qui con queste leggende e dobbiamo continuare a lottare", ha detto Lucas Moraes.

Il debuttante della classe finale, Guillaume de Mévius, è mezz'ora dietro Moraes, al quarto posto assoluto con la sua Toyota Hilux, mentre il vincitore della Dakar 2009, Giniel de Villiers, anch'egli su Toyota, è a dieci minuti di distanza, al quinto posto. "Ci stiamo avvicinando alla fine della gara e possiamo iniziare a contare i giorni. Oggi è stata una buona giornata. Non abbiamo avuto problemi con la macchina, né forature o problemi di navigazione", ha ammesso Guillaume de Mevius.

Il 21enne Seth Quintero e il suo copilota tedesco Dennis Zenz sono stati bloccati dal traffico mentre cercavano la loro prima vittoria di tappa nella classe Ultimate sulla strada per Ha'il, mentre Laia Sanz ha ulteriormente consolidato la sua posizione nella top 20 della classifica generale. "Oggi siamo partiti forte e abbiamo presto raggiunto le auto. Siamo rimasti bloccati dietro a una vettura che ci aveva tolto sei minuti. È stato frustrante, perché volevamo vincere la tappa", ha dichiarato Quintero.

È stata un'altra lunga giornata alla Dakar per il campione in carica Nasser Al-Atiyah, che si è ritirato dalla tappa a 400 chilometri dalla fine per un guasto al motore.

È stata un'altra giornata in cui il leader della classe Challenger Mitch Guthrie Jr. si è occupato del rally con la sua Taurus T3 Max. Il secondo posto nella tappa è stato sufficiente per aumentare il suo vantaggio complessivo di 27 secondi, un tempo che alla fine potrebbe rivelarsi inestimabile. "Ora che siamo in testa alla classifica generale, il nostro obiettivo è finire bene ogni giorno. È difficile perché non si sa bene a che velocità andare, ma l'idea è di continuare ad aumentare il nostro vantaggio, se possibile", ha detto Mitch Guthrie Jr.

Cristina Gutiérrez è rimasta la seconda più veloce nella classe Challenger, anche lei al volante di una Taurus. Il distacco tra Guthrie Jr. e Gutiérrez è ora di 34 minuti e 03 minuti, con quattro tappe ancora da percorrere. "La cosa più importante è essere costanti nelle prossime quattro tappe e non commettere errori. Cercheremo di andare il più veloce possibile", ha dichiarato Cristina Gutiérrez.

Chaleco López ha vinto la classe Challenger (ex T3) alla Dakar nel 2021 e nel 2022. Il cileno è attualmente al terzo posto in classifica generale e guarderà le spalle sia a Guthrie Jr. che a Gutiérrez negli ultimi giorni del rally. "Oggi è stata una giornata migliore per noi. La nostra velocità sulle dune era buona. È stata un'altra giornata difficile, ma siamo soddisfatti di come è andata", ha dichiarato López. (Red Bull)

46° Rally Dakar 2024 Risultato dell'8a tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Ekström/Bergqvist (S), Audi 3:16:15 2 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 3:45 3 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 4:10 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 6:13 5 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 8:52 6 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:41 7 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 10:51 8 Dumas/Delfino (F), Toyota + 11:11 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 11:18 10 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 12:00