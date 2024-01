Etapa 8: Audi brilha, vence a etapa e lidera

O espanhol conseguiu aumentar a sua vantagem na liderança da classe Ultimate em mais de cinco minutos na especial de 458 quilómetros entre Al Duwadimi e Ha'il. "Acho que ainda tenho um longo caminho a percorrer e ainda temos longas etapas pela frente. Podemos ver como é fácil perder cinco ou dez minutos nesta corrida. É muito stressante por causa da navegação, furos, etc. Mas hoje tudo correu bem", afirmou o tricampeão Sainz.

Sainz sabe que tem atrás de si um objetivo fixado por Sébastien Loeb. O piloto da Prodrive Hunter tentou, mais uma vez, ultrapassar o seu rival espanhol, mas foi o francês que acabou por ceder 5:47 minutos e continua em segundo lugar na classificação geral. "Estive mesmo a pressionar durante toda a etapa, mas cometemos um erro de navegação e perdemos cerca de dez minutos, pelo que voltámos a perder bastante tempo para o Carlos", explicou o segundo classificado do ano passado, Sébastien Loeb

Lucas Moraes, da Toyota Gazoo Racing, conquistou o terceiro lugar da geral na classe Ultimate. O brasileiro alcançou um lugar no pódio na sua última estreia no Dakar e está numa boa posição para repetir o sucesso este ano. "É uma grande sensação conduzir aqui com estas lendas e temos de continuar a lutar", disse Lucas Moraes.

O estreante da derradeira classe, Guillaume de Mévius, está meia hora atrás de Moraes no quarto lugar da geral na sua Toyota Hilux, enquanto o vencedor do Dakar de 2009, Giniel de Villiers, também num Toyota, está mais dez minutos atrás no quinto lugar. "Estamos a aproximar-nos do final da corrida e podemos começar a contar os dias. Hoje foi um bom dia. Não tivemos problemas com o carro, nem furos, nem problemas de navegação", admitiu Guillaume de Mevius.

Seth Quintero, de 21 anos, e o seu copiloto alemão Dennis Zenz ficaram retidos no trânsito quando procuravam a sua primeira vitória na etapa da classe Ultimate a caminho de Ha'il, enquanto Laia Sanz consolidava ainda mais a sua posição no top 20 da classificação geral. "Começámos bem hoje e rapidamente alcançámos os carros. Ficámos presos atrás de um carro que nos tinha tirado seis minutos de avanço. Foi frustrante, porque queríamos ganhar a etapa hoje", relatou Quintero.

Foi mais um longo dia no Dakar para o atual campeão Nasser Al-Atiyah, que abandonou a etapa a 400 quilómetros do fim devido a uma falha de motor.

Foi mais um dia em que o líder da classe Challenger, Mitch Guthrie Jr., tomou conta do seu rali no seu Taurus T3 Max. O segundo lugar na etapa foi suficiente para aumentar a sua vantagem na classificação geral em 27 segundos, um tempo que pode vir a revelar-se inestimável no final. "Agora que estamos a liderar a classificação geral, o nosso objetivo é terminar bem todos os dias. É difícil porque não sabemos bem a que velocidade devemos ir, mas a ideia é continuar a aumentar a nossa vantagem, se possível", disse Mitch Guthrie Jr.

Cristina Gutiérrez continua a ser a segunda mais rápida na classe Challenger, também ao volante de um Taurus. A diferença entre Guthrie Jr. e Gutiérrez é agora de 34 minutos e 03 minutos, quando ainda faltam quatro etapas. "O mais importante é ser consistente nas próximas quatro etapas e não cometer erros. Vamos tentar ser o mais rápidos possível", disse Cristina Gutiérrez.

Chaleco López venceu a classe Challenger (anteriormente T3) no Dakar em 2021 e 2022. O chileno está atualmente em terceiro lugar na classificação geral e estará olhando por cima dos ombros de Guthrie Jr. e Gutiérrez nos últimos dias do rali. "Hoje foi um dia melhor para nós. A nossa velocidade nas dunas foi boa. Foi mais um dia difícil, mas estamos contentes com a forma como correu," disse López. (Red Bull)

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 8ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Ekström/Bergqvist (S), Audi 3:16:15 2 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 3:45 3 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 4:10 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 6:13 5 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 8:52 6 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:41 7 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 10:51 8 Dumas/Delfino (F), Toyota + 11:11 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 11:18 10 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 12:00