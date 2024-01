Etape 9 : Sainz assure la tête face à Loeb

Au Rallye Dakar, on ne peut pas abandonner avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. D'ici là, il peut se passer bien des choses lors de ce marathon classique, comme c'est toujours le cas, même en 2024. Après son erreur de navigation de la veille, Sébastien Loeb (Prodrive Hunter), deuxième l'an dernier, n'a rien lâché et a continué à attaquer Carlos Sainz (Audi RS Q-etron). Il a signé son quatrième meilleur temps en 2024, mais avec "seulement" 4:14 minutes d'avance sur Sainz, deuxième de l'étape, qui compte désormais 20:33 minutes d'avance sur Loeb. Mais dans le désert d'Arabie saoudite, cette avance peut s'envoler très rapidement. Sainz et Loeb le savent d'expérience, suivis par les pilotes Toyota Lucas Moraes (P3, + 1:12.02) et Guillaume de Mevius (+ 1:39.56) aux troisième et quatrième places du classement général. Mathieu Serradori se trouvait à la cinquième place intermédiaire (+ 2:03:44) dans le meilleur buggy à deux roues motrices.

Plus que quatre jours et quatre étapes avant l'arrivée du 46e Rallye Dakar, vendredi à Yanbu. La neuvième étape se déroulait sur un total de 639 km entre Ha'il et Al Ula, assaisonnés de 417 km au meilleur temps. Ce tronçon n'était pas sans difficultés. Le début de la spéciale donnait l'impression d'une étape rapide, mais les participants ont vite déchanté. Ici, les traces étaient plus perceptibles que visibles, ce qui rendait la navigation encore plus difficile. La confiance en soi était tout aussi importante que la capacité à trouver le bon rythme pendant la course sur les plateaux rocheux.

La lutte pour la victoire entre le leader Carlos Sainz dans l'Audi RS Q-etron et son rival Sébastien Loeb dans la Prodrive Hunter a perdu un peu de son acuité après une erreur de navigation de Loeb, deuxième l'an dernier. Lundi, Sainz (61 ans), en route pour un possible quatrième triomphe dans la classique marathonienne, a réussi à remonter à 24:47 minutes de son poursuivant Loeb. On sait que Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, est un battant et qu'il se battra jusqu'au bout.

L'Alsacien d'origine et Suisse d'adoption Loeb, qui n'était pas non plus dans les radars des temps mardi, a entamé la neuvième décision comme la veille. Sébastien Loeb était le dixième pilote au départ et a marqué le meilleur temps provisoire après 40 km. Il y devançait de 37 secondes Mattias Ekström, le vainqueur du jour lundi sur l'Audi RS Q-etron, mais sinon au classement général avec un retard de 4:44:07 sur son coéquipier Sainz, leader, qui n'a perdu que 49 secondesau km 40 et n'a pas de souci à se faire pour le moment. Stéphane Peterhansel, parti devant Sainz, partenaire d'Audi, a perdu plus de 7 minutes au premier point intermédiaire et se trouvait désormais derrière son coéquipier dans la spéciale, mais c'était une décision stratégique de l'équipe Audi pour pouvoir éventuellement aider Sainz.

Après 110 kilomètres de spéciale, Sébastien Loeb était toujours le plus rapide avec un peu moins de deux minutes d'avance sur Carlos Sainz et Lucas Moraes. Ekström continuait à ouvrir la voie en tant que premier véhicule, tandis que Peterhansel, deuxième la veille, restait proche de Sainz.

Après 212 km, Loeb reste le pilote le plus rapide avec plus de trois minutes d'avance sur Lucas Moraes (Toyota) et Sainz, qui peut compter sur le soutien de son coéquipier Peterhansel en cas de mésaventure. Guerlain Chicherit a placé la deuxième Toyota en quatrième position dans la hiérarchie de l'étape, à un peu moins de quatre minutes de son compatriote Loeb.

Loeb grignote le leadership de Sainz et a pris une minute d'avance supplémentaire sur l'Espagnol après 260 km. Le Français compte désormais 4 minutes 20 d'avance sur le Madrilène. Au classement général virtuel, Loeb est revenu à 20 minutes de son rival.

Cependant, au km 303, c'est la contre-attaque de Carlos Sainz qui reprend une minute à Loeb. L'Espagnol, leader du classement général, n'est plus qu'à 2'35'' du Français. Lucas Moraes remonte à la troisième place, à 5 minutes, et est menacé par Mathieu Serradori sur sa Century CR6 à deux roues motrices, à moins d'une minute.

Loeb a répliqué. Après 395 km, Loeb a porté son avance au classement virtuel de l'étape à plus de 3:30 minutes sur Sainz, qui était suivi plus loin par son collègue Peterhansel pour assurer sa sécurité. Moraes avait alors perdu plus de six minutes, un revers dont Mathieu Serradori (Century Buggy) a profité pour se hisser à la troisième place du jour. Au final, Loeb a fêté sa quatrième victoire du jour pour son neuvième Rallye Dakar, 4:14 minutes devant Sainz et 9:52 minutes devant Guillaume de Mevius (Toyota Hilux).

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 9e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:17:33 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:14 3 Serradori/Minaudier (F), Century + 4:43 4 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:52 5 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 10:01 6 Krotov/Zhiltsov (KSZ), Toyota + 10:23 7 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 10:34 8 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 11:03 9 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 14:08 10 Dumas/Delfino (F), Toyota + 14:18