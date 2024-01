Tappa 9: Sainz si assicura la leadership contro Loeb

Nel Rally Dakar non ci si può arrendere finché non si è tagliato il traguardo. Fino ad allora, possono accadere molte cose nella classica maratona, come sempre, anche nel 2024. Il secondo classificato dello scorso anno, Sébastien Loeb, con il Prodrive Hunter, non ha mollato dopo il passo falso in navigazione del giorno precedente e ha continuato ad attaccare Carlos Sainz con l'Audi RS Q-etron. Nella nona tappa ha fatto segnare il suo quarto miglior tempo del 2024, ma con "solo" 4:14 minuti di vantaggio sul secondo classificato Sainz, che continua a precedere Loeb di 20:33 minuti. Ma quanto velocemente questo vantaggio può essere annullato nel deserto dell'Arabia Saudita. Sainz e Loeb, seguiti al terzo e quarto posto assoluto dai piloti Toyota Lucas Moraes (+ 1:12.02) e Guillaume de Mevius (+ 1:39:56), come nel 2023, lo sanno per esperienza personale. Mathieu Serradori si è classificato quinto nel miglior buggy a due ruote motrici (+2:03:44).

Mancano quattro giorni e quattro tappe all'arrivo del 46° Rally Dakar a Yanbu, venerdì. La nona tappa ha portato a un totale di 639 chilometri da Ha'il ad Al Ula, conditi da 417 chilometri di miglior tempo. Questo tratto presentava delle insidie. Lapartenza della prova speciale dava l'impressione di una tappa veloce, ma i partecipanti sono stati presto smentiti. Qui le tracce erano più evidenti che visibili, il che ha reso la navigazione ancora più difficile. La fiducia in se stessi era importante quanto la capacità di trovare il giusto ritmo quando si correva sugli altopiani rocciosi.

La battaglia per la vittoria tra il leader Carlos Sainz con l'Audi RS Q-etron e il suo rivale Sébastien Loeb con la Prodrive Hunter ha perso un po' di smalto dopo un errore di navigazione del secondo classificato dello scorso anno, Loeb. Sainz (61) è stato in grado di estendere il suo vantaggio sul rivale Loeb a 24:47 minuti lunedì, mentre si dirigeva verso un possibile quarto trionfo nella classica maratona. È noto che il nove volte campione di rally Loeb è un combattente e lotta fino alla fine.

Nato in Alsazia e svizzero per scelta, Loeb, che non era sul radar dei tempi nemmeno martedì, ha iniziato la nona decisione come il giorno prima. Sébastien Loeb era il decimo pilota al via e ha fatto segnare il miglior tempo provvisorio dopo 40 chilometri. Ha preceduto di 37 secondi Mattias Ekström, vincitore della giornata di lunedì con l'Audi RS Q-etron, ma per il resto ha accumulato un ritardo di 4:44:07 dal suo compagno di squadra leader Sainz, che haperso solo 49 secondial chilometro 40 e non ha nulla di cui preoccuparsi al momento. Stéphane Peterhansel, partito davanti al compagno Audi Sainz, ha perso più di 7 minuti al primo punto intermedio e ora si trova dietro al compagno di squadra sulla prova speciale, ma questa è stata una decisione strategica del team Audi per aiutare eventualmente Sainz.

Dopo 110 chilometri di prova speciale, Sébastien Loeb era ancora il pilota più veloce con un vantaggio di poco meno di due minuti su Carlos Sainz e Lucas Moraes. Ekström ha continuato a fare strada come prima vettura, mentre il secondo classificato del giorno precedente, Peterhansel, è rimasto vicino a Sainz.

Dopo 212 chilometri, Loeb è rimasto il pilota più veloce con un vantaggio di oltre tre minuti su Lucas Moraes (Toyota) e Sainz, che può contare sul supporto del suo compagno di squadra Peterhansel in caso di incidente. GuerlainChicherit ha portato la seconda Toyota al quarto posto nella gerarchia di tappa, a poco meno di quattro minuti dal connazionale Loeb.

Loeb sta intaccando il vantaggio di Sainz e dopo 260 chilometri ha accumulato un ulteriore minuto di vantaggio sullo spagnolo. Il francese ha ora 4:20 minuti di vantaggio sul madrileno. Loeb si è portato a 20 minuti dal suo rivale nella classifica generale virtuale.

Tuttavia, Carlos Sainz ha contrattaccato al 303° chilometro, recuperando un minuto su Loeb. Lo spagnolo, che guida la classifica generale, si è portato a soli 2:35 minuti dal francese. Lucas Moraes è salito al terzo posto, a 5 minuti, ed è stato minacciato da Mathieu Serradori con la sua Century CR6 a due ruote motrici, a meno di un minuto.

Loeb ha contrattaccato. Dopo 395 chilometri, Loeb ha portato il suo vantaggio nella classifica virtuale di tappa a oltre 3:30 minuti su Sainz, seguito dal collega Peterhansel. A questo punto, Moraes ha perso più di sei minuti, una battuta d'arresto che Mathieu Serradori sul Century Buggy ha sfruttato per salire al terzo posto della giornata. Alla fine, Loeb ha festeggiato la sua quarta vittoria di tappa nel suo nono Rally Dakar, con 4:14 minuti di vantaggio su Sainz e 9:52 minuti su Guillaume de Mevius (Toyota Hilux).

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 9ª tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:17:33 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:14 3 Serradori/Minaudier (F), Century + 4:43 4 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:52 5 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 10:01 6 Krotov/Zhiltsov (KSZ), Toyota + 10:23 7 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 10:34 8 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 11:03 9 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 14:08 10 Dumas/Delfino (F), Toyota + 14:18