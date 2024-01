Etapa 9: Sainz garante a liderança contra Loeb

No Rali Dakar, não é permitido desistir até cruzar a linha de chegada. Até lá, muita coisa pode acontecer na maratona clássica, como sempre, mesmo em 2024. O vice-campeão do ano passado, Sébastien Loeb, no Prodrive Hunter, não desistiu depois do seu erro de navegação no dia anterior e continuou a atacar Carlos Sainz no Audi RS Q-etron. Na nona etapa, ele fez o seu quarto melhor tempo de 2024, mas "apenas" 4:14 minutos à frente do segundo classificado, Sainz, que continua à frente de Loeb por 20:33 minutos. Mas quão rapidamente esta vantagem pode ser anulada no deserto da Arábia Saudita. Sainz e Loeb, seguidos em terceiro e quarto lugar na geral pelos pilotos da Toyota Lucas Moraes (+ 1:12.02) e Guillaume de Mevius (+ 1:39:56), tal como em 2023, sabem-no por experiência própria. Mathieu Serradori foi quinto no melhor buggy de duas rodas motrizes (+2:03:44).

Faltam quatro dias e quatro etapas para o final do 46º Rali Dakar em Yanbu, na sexta-feira. A nona etapa percorreu um total de 639 quilómetros de Ha'il a Al Ula, com 417 quilómetros de melhor tempo. Esta secção teve as suas armadilhas. O início da etapa especial deu a impressão de ser uma etapa rápida, mas os participantes rapidamente se enganaram. Aqui, as pistas eram mais visíveis do que claras, o que tornou a navegação ainda mais difícil. A auto-confiança foi tão importante como a capacidade de encontrar o ritmo certo ao correr nos planaltos rochosos.

A luta pela vitória entre o líder Carlos Sainz, no Audi RS Q-etron, e o seu rival Sébastien Loeb, no Prodrive Hunter, perdeu alguma da sua força após um erro de navegação do segundo classificado do ano passado, Loeb. Sainz (61) conseguiu alargar a sua vantagem sobre o seu rival Loeb para 24:47 minutos na segunda-feira, enquanto se encaminhava para um possível quarto triunfo na clássica maratona. É bem sabido que Loeb, nove vezes campeão de ralis, é um lutador e luta até ao fim.

Nascido na Alsácia e suíço por opção, Loeb, que também não estava no radar do tempo na terça-feira, começou a nona decisão como no dia anterior. Sébastien Loeb foi o décimo piloto a arrancar e estabeleceu o melhor tempo provisório ao fim de 40 quilómetros. Ficou 37 segundos à frente de Mattias Ekström, o vencedor do dia na segunda-feira com o Audi RS Q-etron, mas ficou a 4:44:07 horas do seu companheiro de equipa Sainz, queperdeu apenas 49 segundosao quilómetro 40 e não tem nada com que se preocupar neste momento. Stéphane Peterhansel, que arrancou à frente do seu companheiro de equipa Sainz, perdeu mais de 7 minutos no primeiro ponto intermédio e está agora atrás do seu companheiro de equipa na etapa especial, mas esta foi uma decisão estratégica da equipa Audi para possivelmente ajudar Sainz.

Após 110 quilómetros da especial, Sébastien Loeb continuava a ser o piloto mais rápido, com uma vantagem de pouco menos de dois minutos sobre Carlos Sainz e Lucas Moraes. Ekström continuava a abrir caminho como primeiro carro, enquanto o segundo classificado do dia anterior, Peterhansel, continuava perto de Sainz.

Após 212 quilómetros, Loeb continua a ser o piloto mais rápido, com uma vantagem de mais de três minutos sobre Lucas Moraes (Toyota) e Sainz, que pode contar com o apoio do seu companheiro de equipa Peterhansel em caso de acidente. GuerlainChicherit elevou o segundo Toyota para o quarto lugar na hierarquia da etapa, a pouco menos de quatro minutos do seu compatriota Loeb.

Loeb está a reduzir a vantagem de Sainz e, após 260 quilómetros, abriu mais um minuto de vantagem sobre o espanhol. O francês tem agora 4:20 minutos de vantagem sobre o madrileno. Loeb está a 20 minutos do seu rival na classificação geral virtual.

No entanto, Carlos Sainz contra-atacou aos 303 quilómetros, recuperando um minuto em relação a Loeb. O espanhol, que lidera a classificação geral, ficou a apenas 2:35 minutos do francês. Lucas Moraes subiu ao terceiro lugar, a 5 minutos, e foi ameaçado por Mathieu Serradori no seu Century CR6 de duas rodas motrizes, a menos de um minuto.

Loeb riposta. Após 395 quilómetros, Loeb aumentou a sua vantagem na classificação virtual da etapa para mais de 3:30 minutos sobre Sainz, que era seguido pelo seu colega Peterhansel. Moraes tinha perdido mais de seis minutos nesta altura, um contratempo que Mathieu Serradori no Century Buggy aproveitou para subir ao terceiro lugar do dia. No final, Loeb festejou a sua quarta vitória na sua nona etapa do Rali Dakar, com 4:14 minutos de vantagem sobre Sainz e 9:52 minutos sobre Guillaume de Mevius (Toyota Hilux).

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 9ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:17:33 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:14 3 Serradori/Minaudier (F), Century + 4:43 4 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:52 5 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 10:01 6 Krotov/Zhiltsov (KSZ), Toyota + 10:23 7 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 10:34 8 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 11:03 9 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 14:08 10 Dumas/Delfino (F), Toyota + 14:18