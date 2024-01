Carlos Sainz : "A la fin, c'était très stressant dans la voiture".

Malgré la quatrième victoire du jour de Sébastien Loeb lors de la neuvième étape, Carlos Sainz a conservé la tête du classement général et a été accompagné et sécurisé par ses coéquipiers Audi durant l'étape.

Carlos Sainz : "Je pense que je suis satisfait de l'essai, compte tenu du fait que j'ai dû entrer en piste assez tôt. Au final, c'était très stressant dans la voiture et très difficile de s'y retrouver. Nos trois voitures étaient ensemble, donc c'était bien, je savais que j'avais un peu de soutien derrière moi".

Sébastien Loeb :

"L'écart est toujours important, mais il nous reste trois étapes".

Le pilote Hunter continue de suivre Carlos Sainz au classement général et se rapproche un peu plus avec la victoire d'étape d'aujourd'hui, sa quatrième sur l'édition 2024.

Sébastien Loeb : "C'était une bonne journée pour nous, une longue étape. Nous avons eu deux crevaisons au milieu de l'étape, donc j'ai dû faire attention à la fin pour ne pas en avoir une troisième. Mais au total, nous avons pris trois minutes à Carlos. L'écart est encore important, mais il nous reste encore trois étapes à parcourir. Donc on verra et on continuera à mettre la pression dans les trois prochains jours".

Stéphane Peterhansel :

"Je peux comprendre pourquoi Carlos est stressé".

Stéphane Peterhansel n'a plus d'espoir de remporter cette édition du Dakar et se consacre désormais entièrement au soutien de son coéquipier Carlos Sainz.

Stéphane Peterhansel : "Ce matin, nous étions premier, deuxième et quatrième, avec Chicherit au milieu, que nous avons dépassé. J'ai attendu Carlos six minutes au départ pour l'accompagner dans la spéciale, toujours avec trente secondes de retard au cas où. Ce n'était pas facile pour lui, car tant qu'il y avait des voitures devant lui, elles faisaient des traces, mais il a fait les 200 derniers kilomètres seul".