Carlos Sainz: "Alla fine è stato molto stressante in macchina".

Carlos Sainz: "Penso di essere soddisfatto della tappa, considerando che ho dovuto scendere in pista piuttosto presto. Alla fine è stato molto stressante in macchina e molto difficile orientarsi. Le nostre tre auto erano insieme, quindi è stato un bene, sapevo di avere un supporto dietro di me".

Sébastien Loeb:

"Il distacco è ancora grande, ma mancano ancora tre tappe".

Il pilota della Hunter è ancora all'inseguimento di Carlos Sainz nella classifica generale e si è avvicinato ancora un po' con la vittoria di tappa di oggi, la sua quarta nell'edizione 2024.

Sébastien Loeb: "È stata una buona giornata per noi, una tappa lunga. Abbiamo avuto due forature a metà tappa, quindi ho dovuto fare un po' di attenzione alla fine per evitare la terza. Ma nel complesso abbiamo tolto tre minuti a Carlos. Il distacco è ancora grande, ma mancano ancora tre tappe. Quindi vedremo e continueremo a spingere nei prossimi tre giorni".

Stéphane Peterhansel:

"Posso capire perché Carlos è stressato".

Stéphane Peterhansel non ha più alcuna speranza di vincere questa edizione della Dakar e ora si dedica completamente a sostenere il suo compagno di squadra Carlos Sainz.

Stéphane Peterhansel: "Stamattina eravamo primo, secondo e quarto, con Chicherit in mezzo, che abbiamo superato. Ho aspettato Carlos per sei minuti alla partenza per accompagnarlo nella prova speciale, sempre trenta secondi dietro per sicurezza. Non è stato facile per lui, perché finché c'erano auto davanti a lui, facevano tracce, ma ha percorso gli ultimi 200 chilometri da solo".