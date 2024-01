Carlos Sainz: "Foi muito stressante para o carro no final"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German

Carlos Sainz: "Penso que estou satisfeito com a etapa, tendo em conta que tive de entrar em pista bastante cedo. No final, foi muito stressante para o carro e muito difícil encontrar o meu caminho. Os nossos três carros estavam juntos, por isso foi bom, eu sabia que tinha algum apoio atrás de mim."

Sébastien Loeb:

"A diferença ainda é grande, mas ainda temos três etapas pela frente"

O piloto da Hunter continua a perseguir Carlos Sainz na classificação geral e aproximou-se um pouco mais com a vitória na etapa de hoje, a sua quarta na edição de 2024.

Sébastien Loeb: "Foi um bom dia para nós, uma etapa longa. Tivemos dois furos a meio da etapa, pelo que tive de ser um pouco cuidadoso no final para evitar um terceiro furo. Mas, no geral, tirámos três minutos ao Carlos. A diferença ainda é grande, mas ainda temos três etapas pela frente. Por isso, vamos ver e continuar a esforçar-nos nos próximos três dias."

Stéphane Peterhansel:

"Percebo porque é que o Carlos está stressado"

Stéphane Peterhansel já não tem qualquer esperança de vencer esta edição do Dakar e está agora totalmente dedicado a apoiar o seu companheiro de equipa Carlos Sainz.

Stéphane Peterhansel: "Estávamos em primeiro, segundo e quarto lugar esta manhã, com Chicherit no meio, que ultrapassámos. Esperei seis minutos pelo Carlos à partida para o acompanhar na especial, sempre com trinta segundos de atraso, por precaução. Não foi fácil para ele, porque sempre que havia carros à sua frente, eles faziam trilhos, mas ele percorreu os últimos 200 quilómetros sozinho."