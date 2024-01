VIDEO : Dans la poussière - épisode 6

On ne soulignera jamais assez la performance des copilotes ou des "navigateurs", comme ils préfèrent se nommer eux-mêmes. Traiter chaque jour quelques centaines d'entrées dans le roadbook , s'orienter dans un environnement pratiquement dépourvu de repères visuels, être secoué toute la journée sans avoir le mal de mer, supporterla chaleur et devoir jouer les mécaniciens en cas de problèmes techniques : Peu de jobs sont aussi difficiles et peu récompensés que celui de l'homme assis sur le siège passager.

Dans cet épisode de "In the Dust", tourné sur place dans les bivouacs du Rallye Dakar en Arabie Saoudite, la présentatrice Nicola Hume et le commentateur légendaire Rob Warner rencontrent le duo Lucas Moraes (Brésil) et son coéquipier espagnol Armand Monléon, qui occupent actuellement la troisième place du classement général avec leur Toyota Hilux, ils jettent un coup d'œil dans le quartier général des GPS de l'organisateur A.S.O et assistent en direct à la localisation d'un concurrent accidenté - intervention d'un hélicoptère comprise.

Jordi Viladoms nous explique comment il crée les roadbooks pour les participants et s'assure que les informations qu'il a recueillies sont toujours correctes lorsque les participants du Dakar les parcourent des semaines plus tard. Enfin,Mathieu Baumel, qui a déjà remporté quatre fois le Dakar Rally aux côtés de Nasser Al-Attiyah, nous réconforte : "Il est totalement impossible de faire un sans faute pendant toute une journée".

Des aperçus passionnants et inédits, même pour les prétendus initiés, et 30 minutes bien investies pour tout fan de course automobile !