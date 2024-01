VIDEO: Nella polvere - Episodio 6

Le dune si muovono davvero? Per quanto tempo si può parlare a lungo? Come si fa a rimanere senza errori per un giorno intero? Questo episodio della serie video fornisce risposte affascinanti alle domande sulla navigazione nel deserto.

Le prestazioni dei copiloti o "navigatori", come preferiscono chiamarsi, non possono essere valutate abbastanza bene. Elaborare ogni giorno alcune centinaia di voci del road book , orientarsi in un ambiente praticamente privo di indizi visivi, essere sballottati tutto il giorno senza soffrire il mal di mare, sopportareil caldo e dover fare il meccanico quando si presentano problemi tecnici: Ci sono pochi lavori così difficili e poco gratificanti come quello dell'uomo sul sedile del passeggero.

Inquesto episodio di "In the Dust", girato sul posto nei bivacchi del Rally Dakar in Arabia Saudita, la conduttrice Nicola Hume e la leggenda della telecronaca Rob Warner incontrano il duo Lucas Moraes (Brasile) e il suo copilota spagnolo Armand Monléon, attualmente al terzo posto in classifica generale con la loro Toyota Hilux, danno un'occhiata all'interno del quartier generale di navigazione dell'organizzatore A.S.O. e sperimentano dal vivo il luogo in cui si trova un concorrente coinvolto in un incidente, con tanto di intervento dell'elicottero.

Jordi Viladoms spiega come crea i road book per i partecipanti e si assicura che le informazioni raccolte siano ancora corrette quando i partecipanti alla Dakar le percorrono settimane dopo . Infine,Mathieu Baumel, che ha già vinto quattro volte il Rally Dakar insieme a Nasser Al-Attiyah, ci consola: "È assolutamente impossibile rimanere senza incidenti per un giorno intero".

Emozioni, approfondimenti inediti anche per i presunti addetti ai lavori e 30 minuti ben investiti per ogni appassionato di corse!