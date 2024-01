VÍDEO: Na poeira - Episódio 6

As dunas movem-se de facto? Quanto tempo é que se pode falar de uma só vez? Como é que se mantém sem erros durante um dia inteiro? Este episódio da série de vídeos fornece respostas fascinantes a questões de navegação no deserto.

O desempenho dos co-pilotos ou "navegadores", como preferem designar-se, nunca é demais. Processar diariamente algumas centenas de registos no road book , orientar-se num ambiente praticamente sem pistas visuais, ser fustigado durante todo o dia sem enjoar, suportaro calor e ter de fazer de mecânico quando surgem problemas técnicos: Há poucas profissões tão difíceis e tão pouco compensadoras como a do homem no lugar do passageiro.

Nesteepisódio de "In the Dust", filmado nos bivouacs do Rali Dakar na Arábia Saudita, a apresentadora Nicola Hume e a lenda dos comentários Rob Warner encontram-se com a dupla Lucas Moraes (Brasil) e o seu copiloto espanhol Armand Monléon, que estão atualmente em terceiro lugar na classificação geral com a sua Toyota Hilux, visitam a sede de navegação do organizador A.S.O .e vivem ao vivo a localização de um concorrente envolvido num acidente - incluindo a intervenção de um helicóptero.

Jordi Viladoms explica como cria os road books para os participantes e como se certifica de que as informações que recolheu continuam correctas quando os participantes do Dakar as percorrem semanas mais tarde . Por último, mas não menos importante ,Mathieu Baumel, que já ganhou o Rali Dakar quatro vezes ao lado de Nasser Al-Attiyah, dá-nos algum consolo: "É absolutamente impossível ficar sem falhas durante um dia inteiro."

Emocionante, com informações inéditas mesmo para os supostos iniciados e 30 minutos bem investidos para todos os fãs de corridas!