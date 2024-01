Etapa 9: Serradori incomoda os pilotos de todo-o-terreno num buggy

Mathieu Serradori e o seu copiloto Loïc Minaudier são bem conhecidos no Rali Dakar e, na nona etapa, voltaram a incomodar os veículos de quatro rodas com o terceiro melhor tempo do dia no Century Buggy de duas rodas motrizes.

É um espinho para as equipas de topo, a equipa que se revela, em todas as edições, como o temido outsider da caravana do rali. Em Al'Ula, Mathieu Serradori e Loïc Minaudier conduziram o seu Century ao terceiro lugar na nona etapa, o que foi inédito este ano. Os lugares de pódio nas classificações diárias têm sido, até agora, da responsabilidade da Toyota, da Audi e da Prodrive.

O seu desempenho é ainda mais notável se tivermos em conta que a dupla francesa é a única equipa de duas rodas motrizes no top 15 do dia. Ao volante do buggy, Serradori fez o terceiro melhor tempo na nona etapa, o seu melhor resultado desde a sua vitória em 2020, a última vitória numa etapa por um piloto de duas rodas motrizes até à data. Na terça-feira, subiu ao sexto lugar da classificação geral, ultrapassando Guerlain Chicherit (Toyota Hilux) e Martin Prokop (Ford Raptor). Está a apenas 3:32 minutos do quinto lugar, ocupado por Giniel de Villiers (Toyota). A dupla da Century Racing Factory Team despediu-se do CR6 antes de passar para a tração às quatro rodas no último modelo do construtor sul-africano.