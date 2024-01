Etape 9 : X-raid toujours sans force

La deuxième semaine du 46e Rallye Dakar a été marquée par des déboires pour l'équipe allemande de X-raid. Vaidotas Zala a été éliminé dans sa Mini, Krzysztof Holowczyc ne veut que franchir la ligne d'arrivée et Annett Quandt se bat.

La série de malchance pour l'équipe X-raid ne s'est pas arrêtée lors de la neuvième étape du 46e Rallye Dakar vers Al'Ula. Après des problèmes avec l'arbre de transmission, Krzysztof Holowczyc et Lukasz Kurzeja ont dû se contenter de la 39e place dans la Mini JCW Rally Plus. Pour Vaidotas Zala et Paulo Fiuza, la neuvième étape s'est terminée prématurément suite à une panne de moteur. Le Lituanien s'était entre-temps hissé à la septième place.

Annett Quandt et Annie Seel ont atteint aujourd'hui la 20e place au volant de la X-raid 1000R Turbo Side-by-Side et se trouvent en 19e position au classement général.

Mercredi, l'équipe restera à Al'Ula pendant que les concurrents effectueront une boucle autour de la ville saoudienne. Les 371 kilomètres de la dixième étape sont principalement composés de routes en terre et d'un peu de sable.