Etapa 9: X-raid ainda sem fortuna

A segunda semana da 46ª edição do Rali Dakar foi acompanhada de contratempos para a equipa alemã X-raid. Vaidotas Zala retirou-se do Mini, Krzysztof Holowczyc só quer terminar e Annett Quandt está em dificuldades.

A série de azares da equipa X-raid continuou na nona etapa do 46º Rali Dakar, em Al'Ula. Após problemas com o veio de transmissão, Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja no Mini JCW Rally Plus tiveram de se contentar com o 39º lugar. Para Vaidotas Zala e Paulo Fiuza, a nona etapa terminou prematuramente devido a uma falha de motor. Entretanto, o lituano tinha conseguido chegar ao sétimo lugar.

Annett Quandt e Annie Seel terminaram hoje em 20º lugar no X-raid 1000R Turbo Side-by-Side e estão na 19ª posição da classificação geral.

Na quarta-feira, a equipa permanecerá em Al'Ula enquanto os concorrentes completam uma volta à cidade saudita. Os 371 quilómetros da décima etapa consistem principalmente em estradas de gravilha e alguma areia.