Etape 9 : Loeb - l'espoir meurt en dernier

Au volant de sa Prodrive Hunter, Sébastien Loeb est revenu à la charge lors de la neuvième étape et a comblé l'écart entre lui et le leader de la catégorie Ultimate, Carlos Sainz.

Loeb a repris à Sainz un total de 4:14 minutes dans la spéciale de 417 kilomètres entre Ha'il et AlUla, malgré une certaine malchance. Loeb a raconté : "Nous avons eu deux crevaisons au milieu de l'étape, alors j'ai dû faire un peu attention à la fin pour ne pas en avoir une troisième. L'écart avec Sainz est toujours important, mais il nous reste trois étapes, alors nous allons continuer à accélérer dans les prochains jours".

L'équipe Audi Sport était forte en nombre lors de la neuvième étape, lorsque les trois Audi RS Q e-tron de Sainz, Stéphane Peterhansel et Mattias Ekström se sont tenues ensemble. La tactique pour les jours restants est claire, Peterhansel et Ekström s'accrocheront à Sainz comme de la colle afin de pouvoir l'aider si nécessaire. Carlos Sainz a déclaré : "Je suis satisfait de l'étape, compte tenu du fait que je suis entré en piste assez tôt. A la fin, c'était très stressant dans la voiture car la navigation était très difficile. Nous avons roulé à trois ensemble aujourd'hui et c'était bien. Je savais que j'avais du soutien derrière moi".

Derrière le duel entre Sainz et Loeb pour la victoire finale dans la catégorie Ultimate, il y a une lutte à trois entre les pilotes Toyota pour la dernière place du podium. Lucas Moraes est actuellement troisième comme en 2023, mais Guillaume de Mévius, quatrième, et Giniel de Villiers, cinquième, attendent de profiter d'éventuelles erreurs dans les jours à venir. Lucas Moraes a noté : "Nous sommes toujours globalement à la troisième place, mais nous avons perdu un peu de temps sur la quatrième place aujourd'hui. Nous sommes toujours là et nous avons trois jours devant nous, continuons à nous battre".

Seth Quintero dans son Toyota GR DKR Hilux et Laia Sanz au volant de son Astara CR6-T ont été plus stables lors de la neuvième étape. Sanz occupe actuellement la 15e place du classement général dans la catégorie Ultimate. Sanz : "Je pense que c'était la journée la plus éprouvante physiquement pour moi. C'était aussi exigeant pour la voiture. Dans la première partie, il était difficile d'avoir une bonne adhérence, et dans la deuxième partie, nous avons ralenti à cause des pierres, juste pour être prudents. Nous voulons aller jusqu'au bout".

Pour Nasser Al-Attiyah, quintuple et tenant du titre de la catégorie Ultimate, ce fut une autre journée à oublier. Le Qatari a quitté l'étape peu après le départ en raison d'un problème mécanique.

Le leader de la classe Challenger, Mitch Guthrie Jr, a jusqu'à présent réussi à trouver le bon équilibre entre la préservation de son avance et le maintien du rythme de la course. L'avance de l'Américain était d'une demi-heure au début de la neuvième étape, mais elle s'est légèrement réduite à 28:35 minutes à la fin de la journée. Mitch Guthrie a déclaré : "Tout le monde a vraiment mis beaucoup de pression, ce qui rend les choses difficiles pour nous. Nous sommes en tête, alors nous voulons faire attention à la voiture, mais nous ne voulons pas non plus perdre trop de temps. Je me sentais bien jusqu'à ce que je fasse une erreur. J'ai heurté assez violemment une pierre et je ne savais pas si la voiture était en bon état, alors j'ai voulu y aller doucement jusqu'à l'arrivée".

Lors de la neuvième étape, Guthrie Jr. s'est rapproché de la deuxième place, Cristina Gutiérrez, qui conduisait également une Taurus T3 Max. Comme les trois pilotes suivants classés - Chaleco López, Rokas Baciuška et Austin Jones - ont également réussi à gagner du temps sur le leader aujourd'hui, il est clair que ce groupe veut faire la course entre eux jusqu'à la fin. C'était une journée difficile, avec beaucoup de navigation et de pierres. Chaleco (López) a poussé fort à l'arrière. Cristina Gutiérrez : "Je suis contente parce que nous avons pu prendre quelques minutes à Mitch (Guthrie Jr.). La voiture fonctionne parfaitement et nous avons encore trois jours devant nous". L'étape a été difficile pour la matador locale Dania Akeel, qui a chuté à la 26e place du classement général après des problèmes entre Ha'il et AlUla. (Red Bull)

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 9e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:17:33 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:14 3 Serradori/Minaudier (F), Century + 4:43 4 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:52 5 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 10:01 6 Krotov/Zhiltsov (KSZ), Toyota + 10:23 7 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 10:34 8 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 11:03 9 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 14:08 10 Dumas/Delfino (F), Toyota + 14:18