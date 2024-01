Tappa 9: Loeb - la speranza muore per ultima

Loeb ha preso un totale di 4:14 minuti da Sainz nella tappa di 417 km tra Ha'il e AlUla, anche se ha avuto un po' di sfortuna. Loeb ha dichiarato: "Abbiamo avuto due forature a metà tappa, quindi ho dovuto fare un po' di attenzione alla fine per non averne una terza. Il distacco da Sainz è ancora grande, ma abbiamo ancora tre tappe da percorrere, quindi continueremo a spingere nei prossimi giorni".

Il Team Audi Sport è stato forte di numeri nella nona tappa, dato che le tre Audi RS Q e-tron di Sainz, Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström sono rimaste unite. Le tattiche per i giorni restanti sono chiare: Peterhansel ed Ekström si attaccheranno a Sainz come la colla, in modo da poterlo aiutare quando necessario. Carlos Sainz ha dichiarato: "Sono soddisfatto della tappa, considerando che sono sceso in pista abbastanza presto. Alla fine è stato molto stressante in macchina, perché la navigazione era molto difficile. Oggi eravamo in tre a guidare insieme e questo è stato positivo. Sapevo di avere un supporto dietro di me".

Dietro al duello tra Sainz e Loeb per la vittoria assoluta nella classe Ultimate, c'è una battaglia a tre tra i piloti Toyota per l'ultimo posto sul podio. Lucas Moraes è attualmente al terzo posto, come nel 2023, ma Guillaume de Mévius al quarto e Giniel de Villiers al quinto attendono di capitalizzare eventuali errori nei prossimi giorni. Lucas Moraes ha commentato: "Siamo ancora al terzo posto in classifica generale, ma oggi abbiamo perso un po' di tempo rispetto al quarto posto. Siamo ancora qui e abbiamo tre giorni a disposizione, continuiamo a lottare".

Seth Quintero con la sua Toyota GR DKR Hilux e Laia Sanz al volante della sua Astara CR6-T sono stati più costanti nella nona tappa. La Sanz è attualmente al 15° posto assoluto nella categoria Ultimate. Sanz: "Credo che sia stata la giornata più impegnativa dal punto di vista fisico per me. È stata impegnativa anche per la macchina. Nella prima parte era difficile avere una buona aderenza e nella seconda abbiamo rallentato a causa delle pietre, per essere prudenti. Vogliamo arrivare alla fine".

Per il cinque volte campione in carica della classe Ultimate, Nasser Al-Attiyah, è stata un'altra giornata da dimenticare. Il qatariota si è ritirato poco dopo la partenza a causa di un problema meccanico.

Il leader della classe Challenger, Mitch Guthrie Jr, è riuscito finora a trovare il giusto equilibrio tra il mantenimento del vantaggio e il mantenimento del ritmo di gara. Il vantaggio dell'americano era di mezz'ora all'inizio della nona tappa, ma alla fine della giornata si era leggermente ridotto a 28:35 minuti. Mitch Guthrie ha dichiarato: "Tutti hanno spinto al massimo, il che ha reso la gara difficile per noi. Siamo in testa, quindi vogliamo occuparci della macchina, ma non vogliamo nemmeno perdere troppo tempo. Stavo andando bene finché non ho commesso un errore. Ho colpito una pietra piuttosto forte e non sapevo se la macchina fosse a posto, quindi ho voluto prendermela comoda fino al traguardo".

Nella nona tappa, Guthrie Jr. si è avvicinato alla seconda posizione di Cristina Gutiérrez, anch'essa alla guida di una Taurus T3 Max. Con i tre piloti successivi - Chaleco López, Rokas Baciuška e Austin Jones - che oggi hanno guadagnato tempo sul leader, è chiaro che questo gruppo cercherà di fare una gara tra di loro fino al traguardo. È stata una giornata dura, con molta navigazione e molte rocce. Chaleco (López) ha spinto molto da dietro. Cristina Gutiérrez: "Sono contenta perché siamo riusciti a togliere qualche minuto a Mitch (Guthrie Jr.). La macchina funziona perfettamente e abbiamo ancora tre giorni a disposizione". È stata una tappa difficile per l'eroe locale Dania Akeel, che è scivolata al 26° posto in classifica generale dopo i problemi tra Ha'il e AlUla. (Red Bull)

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 9ª tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:17:33 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:14 3 Serradori/Minaudier (F), Century + 4:43 4 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:52 5 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 10:01 6 Krotov/Zhiltsov (KSZ), Toyota + 10:23 7 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 10:34 8 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 11:03 9 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 14:08 10 Dumas/Delfino (F), Toyota + 14:18