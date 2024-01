Etapa 9: Loeb - a esperança morre por último

Sébastien Loeb voltou à pista com o seu Prodrive Hunter na nona etapa e conseguiu reduzir a distância que o separava do líder da classe Ultimate, Carlos Sainz.

Loeb ganhou um total de 4:14 minutos a Sainz na etapa de 417 quilómetros entre Ha'il e AlUla, embora tenha tido algum azar. Loeb referiu: "Tivemos dois furos a meio da etapa, por isso tive de ter algum cuidado no final para não ter um terceiro furo. A diferença para o Sainz ainda é grande, mas ainda temos três etapas pela frente, por isso vamos continuar a esforçar-nos nos próximos dias."

A Equipa Audi Sport foi forte em números na nona etapa, com os três Audi RS Q e-trons de Sainz, Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström a manterem-se juntos. A tática para os restantes dias é clara, Peterhansel e Ekström vão ficar colados a Sainz para o poderem ajudar quando necessário. Carlos Sainz afirmou: "Estou satisfeito com a etapa, tendo em conta que entrei em pista muito cedo. Foi muito stressante para o carro no final, pois a navegação era muito difícil. Hoje éramos três a conduzir juntos e isso foi bom. Sabia que tinha apoio atrás de mim".

Atrás do duelo entre Sainz e Loeb pela vitória geral na classe Ultimate está uma luta a três entre os pilotos da Toyota pelo último lugar do pódio. Lucas Moraes está atualmente em terceiro lugar, tal como em 2023, mas Guillaume de Mévius, em quarto, e Giniel de Villiers, em quinto, estão à espera de capitalizar quaisquer erros nos próximos dias. Lucas Moraes comentou: "Ainda estamos em terceiro lugar na geral, mas hoje perdemos algum tempo em relação ao quarto lugar. Ainda estamos aqui e temos três dias pela frente, vamos continuar a lutar."

Seth Quintero no seu Toyota GR DKR Hilux e Laia Sanz ao volante do seu Astara CR6-T foram mais firmes na nona etapa. Sanz está atualmente no 15º lugar da geral na categoria Ultimate. Sanz: "Penso que foi o dia mais exigente do ponto de vista físico para mim. Também foi exigente para o carro. Na primeira parte foi difícil ter boa aderência e na segunda parte abrandámos o ritmo por causa das pedras, só para ter cuidado. Queremos chegar ao fim".

Para o pentacampeão e atual campeão da classe Ultimate, Nasser Al-Attiyah, foi mais um dia para esquecer. O Qatar retirou-se da etapa pouco depois da partida devido a um problema mecânico.

O líder da classe Challenger, Mitch Guthrie Jr, conseguiu até agora encontrar o equilíbrio certo entre a manutenção da sua liderança e o ritmo da corrida. A vantagem do americano era de meia hora no início da nona etapa, mas no final do dia tinha diminuído ligeiramente para 28:35 minutos. Mitch Guthrie disse: "Toda a gente estava a puxar muito, o que torna as coisas difíceis para nós. Estamos na liderança, por isso queremos cuidar do carro, mas também não queremos perder muito tempo. Eu estava a ir bem até cometer um erro. Bati numa pedra com bastante força e não sabia se o carro estava bem, por isso quis ir com calma até ao fim."

Na nona etapa, Guthrie Jr. aproximou-se da segunda classificada, Cristina Gutiérrez, que também conduzia um Taurus T3 Max. Com os três pilotos seguintes na classificação - Chaleco López, Rokas Baciuška e Austin Jones - também a ganharem tempo ao líder hoje, é evidente que este grupo vai querer fazer uma corrida entre si até ao fim. Foi um dia difícil, com muita navegação e muitas pedras. O Chaleco (López) pressionou muito por trás. Cristina Gutiérrez: "Estou contente porque conseguimos tirar alguns minutos ao Mitch (Guthrie Jr.). O carro está a funcionar perfeitamente e ainda temos três dias pela frente." Foi uma etapa difícil para a heroína local Dania Akeel, que caiu para 26º na geral depois de problemas entre Ha'il e AlUla. (Red Bull)

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 9ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:17:33 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:14 3 Serradori/Minaudier (F), Century + 4:43 4 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:52 5 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 10:01 6 Krotov/Zhiltsov (KSZ), Toyota + 10:23 7 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 10:34 8 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 11:03 9 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 14:08 10 Dumas/Delfino (F), Toyota + 14:18