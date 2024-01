Etape 10 : Sainz sent un peu le souffle de Loeb

Au Rallye Dakar, comme toujours, on compte à la fin. Carlos Sainz (Audi RS Q-etron) et Sébastien Loeb (Prodrive Hunter), les deux vainqueurs, ont dû s'arrêter tous les deux à la dixième décision. L'arrêt de Loeb, deuxième l'an dernier, a été un peu plus court que celui de Sainz, ce qui a permis à Loeb de réduire son retard de 20:33 à 13:22 minutes pour son neuvième Rallye Dakar, alors qu'il reste encore deux étapes à parcourir. Tout reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée, le vendredi 19 janvier 2024 à Yanbu, car il est très facile de perdre dix minutes ou plus, comme ils l'ont tous deux appris au cours du 46e Rallye Dakar.

Lucas Moraes, troisième l'an dernier, a consolidé sa troisième place (1:02:44) devant Guillaume de Mevius (+ 1:27:09) et le vainqueur du jour Guerlain Chicherit (+ 1:47:55), tous deux sur Toyota Hilux.

La troisième et dernière étape (numéro 10) se déroulait sur un total de 612 km autour d'Al'Aula, avec 371 km au classement. Le parcours piégeux entre des rochers monumentaux, également qualifié de diabolique par les organisateurs, offrait de nombreuses possibilités de capitaliser sur les erreurs des concurrents.

Environ 53 kilomètres après le début de la spéciale, Sébastien Loeb s'est brièvement arrêté au volant de la Prodrive Hunter. Deuxième au classement général, Loeb accusait au premier point de mesure un retard de 1'38'' sur le pilote le plus rapide, Guerlain Chicherit (Toyota), qui comptait 14 secondes d'avance sur Mattias Ekström (Audi) et 36 secondes sur Lucas Moraes (Toyota). Loeb n'était toutefois qu'à 15 secondes du leader du classement général, Carlos Sainz (Audi).

Changement au classement virtuel du jour : Mattias Ekström a signé le meilleur temps au kilomètre 91 devant Denis Krotov et Romain Dumas, tous deux Toyota Hilux. Guerlain Chicherit, leader au dernier pointage, était désormais quatrième à 1'22''.

Loeb, qui n'a pas non plus été enregistré par les radars de chronométrage mercredi, a passé l'arrêt ravitaillement avec environ cinq minutes d'avance sur Carlos Sainz. Au prochain contrôle horaire (km 225), peu de choses ont changé. Guerlain Chicherit détenait toujours le meilleur temps, Denis Krotov et Romain Dumas étaient ses poursuivants.

Entre-temps, Guerlain Chicherit avait atteint le km 264 avec le meilleur temps, près de 5 minutes devant son compatriote Romain Dumas (Toyota). Brian Baragwanath (Century) était troisième à 5'21". Guillaume de Mevius et Lucas Moraes complètent le top 5 Toyota devant Mathieu Serradori (Century) à 9'06".

La tension monte : Carlos Sainz était à plus de 10 minutes du km 248. Mattias Ekström était déjà sur place et Stéphane Peterhansel l'a rejoint. Entre-temps, Loeb a déjà passé le km 264 sur 371. L'écart entre Sainz et Chicherit, leader virtuel du classement général, est passé à 25'33''. Sainz est revenu en piste après un arrêt d'une dizaine de minutes. Son avance globale sur Sébastien Loeb a fondu comme neige au soleil, passant de plus de 21 minutes à 4:13 minutes ! Mais au km 300, la situation a légèrement changé en faveur de Sainz, car Loeb a lui aussi dû s'arrêter pendant cinq minutes.

Sainz a profité du bref arrêt de Sébastien Loeb pour porter son avance au classement général virtuel à 11:27 minutes au km 307. Chicherit était toujours en tête du classement virtuel de la journée, devant Brian Baragwanath et Romain Dumas qui se disputaient la deuxième place de l'étape.

Chicherit a dû attendre dix jours, puis il a enfin pu fêter sa première victoire du jour lors de la dixième étape au volant du Toyota Hilux surmultiplié, 5 minutes 43 secondes devant le surprenant Sud-Africain Brian Baragwanath au volant du Century Buggy à deux roues motrices, 6 minutes 04 secondes devant le Letton Benediktas Vanagas, 6 minutes 09 secondes devant l'Italien Eugenio Amos, lui aussi surprenant, et 7 minutes 12 secondes devant l'ancien champion de voitures de sport Romain Dumas (tous des Toyota). Loeb s'est classé provisoirement 14e au classement du jour (+ 17:37), mais a grignoté 7:11 minutes sur le leader du classement général, Sainz.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 10e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 3:19:27 2 Baragwanath/Cremer (ZA), Century + 5:43 3 Vanagas/Sikk (LT/EE), Toyota + 6:04 4 Eugenio Amos/Ceci (I), Toyota + 6:09 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 7:12 6 Serradori/Minaudier (F), Century + 10:03 7 Baumgart/Andreotti (BZ), Hunter + 10:21 8 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 10:27 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 11:58 10 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 12:01