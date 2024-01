Tappa 10: Sainz sente un po' il fiato di Loeb

Come sempre, il Rally Dakar continua a contare fino alla fine. I due rivali per la vittoria, Carlos Sainz con l'Audi RS Q-etron e Sébastien Loeb con il Prodrive Hunter, hanno dovuto fermarsi entrambi alla decima decisione. La sosta del secondo classificato dello scorso anno Loeb è stata leggermente più breve di quella del leader Sainz, il che significa che Loeb ha ridotto il suo deficit da 20:33 a 13:22 minuti con due tappe ancora da completare nel suo nono Rally Dakar. Tutto resta aperto fino al traguardo di Yanbu, venerdì 19 gennaio 2024, perché è molto facile perdere dieci minuti o più, come hanno sperimentato entrambi durante il 46° Rally Dakar.

Il terzo classificato dello scorso anno, Lucas Moraes, ha consolidato il suo terzo posto (1:02:44) davanti a Guillaume de Mevius (+ 1:27:09) e al vincitore di giornata Guerlain Chicherit (+ 1:47:55), entrambi su Toyota Hilux.

La terzultima tappa (la numero 10) ha coperto un totale di 612 chilometri intorno ad Al'Aula, di cui 371 classificati. L'insidioso percorso tra rocce monumentali, giudicato diabolico dagli organizzatori, ha offerto numerose opportunità per capitalizzare gli errori degli avversari.

Acirca 53 chilometri dall'inizio della prova speciale, Sébastien Loeb si è fermato per un breve periodo sulla Prodrive Hunter. Al primo punto di misurazione, Loeb, secondo in classifica generale, era a 1:38 minuti dal pilota più veloce, Guerlain Chicherit (Toyota), che precedeva di 14 secondi Mattias Ekström (Audi) e di 36 secondi Lucas Moraes (Toyota). Loeb, tuttavia, era a soli 15 secondi dal leader della classifica generale Carlos Sainz (Audi).

Cambiamento nella classifica virtuale giornaliera: Mattias Ekström ha fatto registrare il miglior tempo al chilometro 91 davanti a Denis Krotov e Romain Dumas, entrambi Toyota Hilux. GuerlainChicherit, che era il leader all'ultima misurazione del tempo, è ora al quarto posto con 1:22 minuti.

Loeb, che non era stato registrato dal radar del tempo mercoledì, ha superato la sosta di rifornimento con un vantaggio di circa cinque minuti su Carlos Sainz. Non è cambiato molto al successivo controllo orario (km 225). Guerlain Chicherit deteneva ancora il tempo più veloce, con Denis Krotov e Romain Dumas all'inseguimento.

Nel frattempo, Guerlain Chicherit ha raggiunto il chilometro 264 con il miglior tempo, con quasi 5 minuti di vantaggio sul connazionale Romain Dumas (Toyota). Brian Baragwanath (Century) è terzo con 5:21 minuti. Guillaume de Mevius e Lucas Moraes completano la squadra Toyota nella top 5 davanti a Mathieu Serradori (Century) con 9:06 minuti.

La tensione sale: Carlos Sainz ha accumulato un ritardo di oltre 10 minuti al chilometro 248. Mattias Ekström era già sul posto e anche Stéphane Peterhansel lo ha raggiunto. Nel frattempo, Loeb ha già superato il chilometro 264 di 371. Il distacco di Sainz da Chicherit, che guida la classifica virtuale giornaliera, è salito a 25:33 minuti. Sainz è tornato in pista dopo una sosta di una decina di minuti. Il suo vantaggio complessivo su Sébastien Loeb si è sciolto come neve al sole ed è sceso da oltre 21 minuti a 4:13 minuti! Ma al km 300 la situazione è cambiata leggermente a favore di Sainz, perché anche Loeb ha dovuto fermarsi per cinque minuti.

Sainz ha approfittato della breve sosta di Sébastien Loeb e ha portato il suo vantaggio nella classifica generale virtuale a 11:27 minuti a 307 chilometri. Chicherit è ancora in testa alla classifica giornaliera virtuale, davanti a Brian Baragwanath e Romain Dumas, in lotta per il secondo posto nella tappa.

Chicherit ha dovuto aspettare dieci giorni prima di poter finalmente festeggiare la sua prima vittoria di tappa con la Toyota Hilux overdrive nella decima tappa, precedendo di 5:43 minuti il sorprendente sudafricano Brian Baragwanath con il Century Buggy a due ruote motrici, di 6:04 minuti il lettone Benediktas Vanagas, di 6:09 minuti l'altrettanto sorprendente italiano Eugenio Amos e di 7:12 minuti l'ex campione di auto sportive Romain Dumas (tutte Toyota). Loeb era provvisoriamente 14° nella classifica di giornata (+17:37), ma è riuscito a rosicchiare 7:11 minuti al leader della classifica generale Sainz.

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 10ª tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 3:19:27 2 Baragwanath/Cremer (ZA), Century + 5:43 3 Vanagas/Sikk (LT/EE), Toyota + 6:04 4 Eugenio Amos/Ceci (I), Toyota + 6:09 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 7:12 6 Serradori/Minaudier (F), Century + 10:03 7 Baumgart/Andreotti (BZ), Hunter + 10:21 8 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 10:27 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 11:58 10 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 12:01