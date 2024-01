Etapa 10: Sainz sente um pouco do fôlego de Loeb

A 46ª edição do Rali Dakar entrou na reta final com a terceira das doze etapas. A fase final foi emocionante, Sébastien Loeb reduziu a sua diferença para o líder Carlos Sainz para 13:22 minutos.

Como sempre, o Rali Dakar continua a contar até ao fim. Os dois rivais pela vitória, Carlos Sainz no Audi RS Q-etron e Sébastien Loeb no Prodrive Hunter, tiveram ambos de parar na décima decisão. A paragem do vice-campeão do ano passado, Loeb, foi ligeiramente mais curta do que a do líder Sainz, o que significa que Loeb reduziu a sua desvantagem de 20:33 para 13:22 minutos, com duas etapas ainda por completar no seu nono Rali Dakar. Tudo permanece em aberto até ao final em Yanbu, na sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, porque é muito fácil perder dez minutos ou mais, como ambos experimentaram durante o 46º Rali Dakar.

O terceiro classificado do ano passado, Lucas Moraes, consolidou o seu terceiro lugar (1h02m44s) à frente de Guillaume de Mevius (+ 1h27m09s) e do vencedor do dia, Guerlain Chicherit (+ 1h47m55s), ambos numa Toyota Hilux.

A penúltima etapa (número 10) percorreu um total de 612 quilómetros em torno de Al'Aula com 371 quilómetros classificados. O percurso traiçoeiro entre rochas monumentais, também classificado como diabólico pelos organizadores, ofereceu inúmeras oportunidades para capitalizar os erros dos rivais.

Acerca de 53 quilómetros da especial, Sébastien Loeb teve uma breve paragem no Prodrive Hunter. No primeiro ponto de medição, Loeb, segundo na geral, estava a 1:38 minutos do piloto mais rápido, Guerlain Chicherit (Toyota), que tinha 14 segundos de vantagem sobre Mattias Ekström (Audi) e 36 segundos sobre Lucas Moraes (Toyota). Loeb, no entanto, estava apenas a 15 segundos do líder da geral Carlos Sainz (Audi).

Mudança na classificação diária virtual: Mattias Ekström estabeleceu o tempo mais rápido ao quilómetro 91, à frente de Denis Krotov e Romain Dumas, ambos de Toyota Hilux. GuerlainChicherit, que era o líder na última medição de tempo, estava agora em quarto lugar a 1:22 minutos.

Loeb, que também não foi registado pelo radar de tempo na quarta-feira, passou a paragem de reabastecimento com uma vantagem de cerca de cinco minutos sobre Carlos Sainz. Pouca coisa mudou no controlo horário seguinte (km 225). Guerlain Chicherit continua a ser o mais rápido, com Denis Krotov e Romain Dumas em perseguição.

Entretanto, Guerlain Chicherit tinha chegado ao quilómetro 264 com o melhor tempo, quase 5 minutos à frente do seu compatriota Romain Dumas (Toyota). Brian Baragwanath (Century) era o terceiro com 5:21 minutos. Guillaume de Mevius e Lucas Moraes completam o pelotão Toyota no top 5, à frente de Mathieu Serradori (Century) com 9:06 minutos.

A tensão está a aumentar: Carlos Sainz estava mais de 10 minutos atrasado ao quilómetro 248. Mattias Ekström já lá estava e Stéphane Peterhansel também se juntou a ele. Entretanto, Loeb já passou o quilómetro 264 de 371. A diferença de Sainz para Chicherit, que lidera a classificação diária virtual, aumentou para 25:33 minutos. Sainz regressou à pista depois de uma paragem de cerca de dez minutos. A sua vantagem sobre Sébastien Loeb derreteu-se como a neve ao sol e caiu de mais de 21 minutos para 4:13 minutos! Mas ao km 300 a situação muda ligeiramente a favor de Sainz, porque Loeb também tem de parar durante cinco minutos.

Sainz aproveita a curta paragem de Sébastien Loeb e aumenta a sua vantagem na classificação geral virtual para 11:27 minutos aos 307 quilómetros. Chicherit continua a liderar a classificação diária virtual, à frente de Brian Baragwanath e Romain Dumas, que lutavam pelo segundo lugar na etapa.

Chicherit teve de esperar dez dias para poder finalmente festejar a sua primeira vitória na décima etapa com a Toyota Hilux de tração integral, com 5h43m de avanço sobre o surpreendente sul-africano Brian Baragwanath no Century Buggy de duas rodas motrizes, 6h04m sobre o letão Benediktas Vanagas, 6h09m sobre o igualmente surpreendente italiano Eugenio Amos e 7h12m sobre o antigo campeão de carros desportivos Romain Dumas (todos Toyota). Loeb foi provisoriamente o 14º na classificação do dia (+17:37), mas conseguiu reduzir em 7:11 minutos a diferença para o líder da geral, Sainz.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 10ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 3:19:27 2 Baragwanath/Cremer (ZA), Century + 5:43 3 Vanagas/Sikk (LT/EE), Toyota + 6:04 4 Eugenio Amos/Ceci (I), Toyota + 6:09 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 7:12 6 Serradori/Minaudier (F), Century + 10:03 7 Baumgart/Andreotti (BZ), Hunter + 10:21 8 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 10:27 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 11:58 10 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 12:01