Etapa 10: Sainz: "No tenía más neumáticos"

Carlos Sainz: "He perdido siete u ocho minutos. Tuve que esperar a Mattias (Ekström) porque me quedé sin neumáticos".

Sébastien Loeb: "Es un poco frustrante"

Loeb, el hombre que ocupa la segunda posición en la clasificación general, ha tenido su buena ración de problemas hoy, pero aun así ha conseguido arañar tiempo a Carlos Sainz y reducir su desventaja a tan solo 13 minutos.

Sébastien Loeb: "Ha sido un día difícil para nosotros. Hemos tenido un problema con el gato del coche y hemos pinchado dos veces, así que hemos tenido que subirnos a una roca para encontrar la forma de levantar la rueda trasera y poder cambiarla. Así perdimos unos 15 minutos. Sin duda es un poco frustrante, pero está bien. Las etapas son duras, parece que Carlos sigue perdiendo algo de tiempo, así que veremos dónde estamos al final".

Guerlain Chicherit:

"Estoy un poco sorprendido de haber ganado hoy"

El ganador de la etapa, Guerlain Chicherit, vuelve a estar entre los 5 primeros de la general y aún tiene margen de mejora.

Guerlain Chicherit: "Pensaba que iba a ser muy difícil para nosotros porque hemos pinchado al principio. Después he bajado el ritmo. He intentado evitar más pinchazos. Hemos alcanzado a otros coches. El polvo nos lo ha puesto muy difícil, sobre todo porque nuestro botón de precaución no funcionaba bien. Terminamos los últimos 150 kilómetros detrás de otros coches. Imposible adelantarlos, o demasiado arriesgado. Estoy un poco sorprendido de haber ganado hoy, pero eso siempre es bueno".

46º Rally Dakar 2024 Resultado en la 10ª de las 12 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 3:19:27 2 Baragwanath/Cremer (ZA), Century + 5:43 3 Vanagas/Sikk (LT/EE), Toyota + 6:04 4 Eugenio Amos/Ceci (I), Toyota + 6:09 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 7:12 6 Serradori/Minaudier (F), Century + 10:03 7 Baumgart/Andreotti (BZ), Hunter + 10:21 8 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 10:27 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 11:58 10 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 12:01