Tappa 10: Sainz: "Non avevo più pneumatici".

Carlos Sainz: "Ho perso sette o otto minuti. Ho dovuto aspettare Mattias (Ekström) perché avevo finito le gomme".

Sébastien Loeb: "È un po' frustrante".

Loeb, che occupa il secondo posto nella classifica generale, ha avuto la sua parte di problemi oggi, ma è riuscito comunque a recuperare tempo da Carlos Sainz e a ridurre il suo deficit a soli 13 minuti.

Sébastien Loeb: "È stata una giornata difficile per noi. Abbiamo avuto un problema con il cric della macchina e abbiamo avuto due forature, quindi abbiamo dovuto guidare su una roccia per trovare un modo per sollevare la ruota posteriore in modo da poterla cambiare. Abbiamo perso circa 15 minuti in questo modo. Sicuramente è un po' frustrante, ma va bene. Le tappe sono difficili, sembra che Carlos stia ancora perdendo tempo, quindi vedremo dove saremo alla fine".

Guerlain Chicherit:

"Sono un po' sorpreso di aver vinto oggi".

Il vincitore della tappa, Guerlain Chicherit, è tornato nella top 5 della classifica generale e ha ancora margine di miglioramento.

Guerlain Chicherit: "Pensavo che sarebbe stato molto difficile per noi perché abbiamo forato all'inizio. Dopo di che ho rallentato. Ho cercato di evitare altre forature. Abbiamo ripreso alcune vetture. La polvere ha reso tutto molto difficile, soprattutto perché il nostro pulsante di attenzione non funzionava bene. Abbiamo concluso gli ultimi 150 chilometri dietro ad altre vetture. Impossibile sorpassarle, o troppo rischioso. Sono un po' sorpreso di aver vinto oggi, ma è sempre positivo".

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 10ª tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 3:19:27 2 Baragwanath/Cremer (ZA), Century + 5:43 3 Vanagas/Sikk (LT/EE), Toyota + 6:04 4 Eugenio Amos/Ceci (I), Toyota + 6:09 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 7:12 6 Serradori/Minaudier (F), Century + 10:03 7 Baumgart/Andreotti (BZ), Hunter + 10:21 8 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 10:27 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 11:58 10 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 12:01