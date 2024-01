Etapa 10: Sainz: "Não tinha mais pneus"

Carlos Sainz: "Perdi sete ou oito minutos. Tive de esperar pelo Mattias (Ekström) porque fiquei sem pneus."

Sébastien Loeb: "É um pouco frustrante"

Loeb, o homem em segundo lugar na classificação geral, teve a sua quota-parte de problemas hoje, mas ainda assim conseguiu recuperar tempo de Carlos Sainz e reduzir a sua desvantagem para apenas 13 minutos.

Sébastien Loeb: "Foi um dia difícil para nós. Tivemos um problema com o macaco do carro e tivemos dois furos, pelo que tivemos de conduzir sobre uma rocha para encontrar uma forma de levantar a roda traseira para a podermos mudar. Perdemos cerca de 15 minutos nesse percurso. É um pouco frustrante, mas tudo bem. As etapas são difíceis, parece que o Carlos ainda está a perder algum tempo, por isso vamos ver como ficamos no final."

Guerlain Chicherit:

"Estou um pouco surpreendido por termos ganho hoje"

O vencedor da etapa, Guerlain Chicherit, está de volta ao top 5 da classificação geral e ainda tem espaço para melhorar.

Guerlain Chicherit: "Pensei que ia ser muito difícil para nós porque tivemos um furo no início. Depois disso, abrandei o ritmo. Tentei evitar mais furos. Apanhámos alguns outros carros. O pó tornou tudo muito difícil, especialmente porque o nosso botão de precaução não estava a funcionar bem. Terminámos os últimos 150 quilómetros atrás de outros carros. Era impossível ultrapassá-los, ou demasiado arriscado. Estou um pouco surpreendido por termos ganho hoje, mas isso é sempre bom."

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 10ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 3:19:27 2 Baragwanath/Cremer (ZA), Century + 5:43 3 Vanagas/Sikk (LT/EE), Toyota + 6:04 4 Eugenio Amos/Ceci (I), Toyota + 6:09 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 7:12 6 Serradori/Minaudier (F), Century + 10:03 7 Baumgart/Andreotti (BZ), Hunter + 10:21 8 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 10:27 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 11:58 10 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 12:01