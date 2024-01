La salida de Al-Attiyah, no precisamente caballerosa De Toni Hoffmann Red Bull El catarí Nasser Al-Attiyah, cinco veces ganador, ha puesto fin a su 20º Rally Dakar a su manera, retirándose de la competición tras algunos problemas mecánicos en el Prodrive Hunter. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

La noticia saltó el martes por la noche, pero no se hizo oficial hasta que los organizadores de la carrera recibieron una carta a primera hora de la mañana: Nasser Al-Attiyah, el cinco veces ganador y vencedor del año pasado, no estaría en la salida de la décima etapa.



La última vez que esto ocurrió fue en la cuarta etapa del Dakar 2017, hace 86 especiales. Se trata del séptimo abandono prematuro de Al Attiyah en veinte participaciones en el Dakar. Esta vez, la causa fue una serie de problemas mecánicos que asolaron a su Hunter durante dos días seguidos.



Sin embargo, la victoria de etapa al principio de la carrera le permite no volver a casa con las manos vacías, algo que no hacía desde 2007. Ahora ha defraudado al equipo Prodrive, donde podría haber sido una ayuda inestimable para Sébastien Loeb en las dos próximas etapas, especialmente en caso de pinchazos.