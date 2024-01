L'abandon d'Al-Attiyah, pas très gentleman

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Le Qatari Nasser Al-Attiyah, quintuple vainqueur, a terminé son 20e Rallye Dakar à sa manière, en se retirant de la compétition après quelques problèmes mécaniques sur sa Prodrive Hunter. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

La bombe a frappé mardi soir, mais n'a été rendue officielle que lorsque la direction de course a reçu une lettre au petit matin : Nasser Al-Attiyah, quintuple vainqueur et vainqueur l'an dernier, ne prendrait pas le départ de la dixième spéciale.



La dernière fois que cela s'était produit, c'était lors de la quatrième étape du Dakar 2017, il y a donc 86 spéciales. Il s'agit du septième abandon prématuré d'Al Attiyah en vingt départs du Dakar. Cette fois-ci, la cause est une série de problèmes mécaniques qui ont tourmenté son Hunter deux jours de suite.



La victoire d'étape en début de course signifie toutefois qu'il ne rentre pas les mains vides, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2007. Il a maintenant laissé tomber l'équipe Prodrive, où il aurait pu être une aide inestimable pour Sébastien Loeb lors des deux prochaines étapes, notamment en cas de crevaison.