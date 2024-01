L'uscita di scena di Al-Attiyah, non proprio da gentiluomo

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull Il cinque volte vincitore Nasser Al-Attiyah, del Qatar, ha concluso il suo 20° Rally Dakar a modo suo, ritirandosi dalla competizione dopo alcuni problemi meccanici sul Prodrive Hunter. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

La notizia bomba è arrivata martedì sera, ma è diventata ufficiale solo quando gli organizzatori della corsa hanno ricevuto una lettera nelle prime ore del mattino: Nasser Al-Attiyah, il cinque volte vincitore e vincitore dello scorso anno, non sarebbe stato al via della decima tappa.



L'ultima volta che è successo è stata la quarta tappa della Dakar 2017, 86 prove speciali fa. Questo è il settimo ritiro anticipato di Al Attiyah in venti partenze alla Dakar. Questa volta la causa è stata una serie di problemi meccanici che hanno afflitto il suo Hunter per due giorni di fila.



Tuttavia, la vittoria di tappa all'inizio della gara significa che non tornerà a casa a mani vuote, cosa che non gli succedeva dal 2007. Ora ha deluso il team Prodrive, dove avrebbe potuto essere un aiuto prezioso per Sébastien Loeb nelle due tappe successive, soprattutto in caso di forature.