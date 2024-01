A saída de Al-Attiyah não foi propriamente cavalheiresca

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull O cinco vezes vencedor Nasser Al-Attiyah, do Qatar, terminou a sua 20ª edição do Rali Dakar à sua maneira, retirando-se da competição após alguns problemas mecânicos no Prodrive Hunter. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

A bomba caiu na noite de terça-feira, mas só se tornou oficial quando os organizadores da corrida receberam uma carta nas primeiras horas da manhã: Nasser Al-Attiyah, o pentacampeão e vencedor do ano passado, não estaria à partida da décima etapa.



A última vez que tal aconteceu foi na quarta etapa do Dakar 2017, há 86 etapas especiais. Esta é a sétima desistência antecipada de Al Attiyah em vinte etapas do Dakar. Desta vez, a causa foi uma série de problemas mecânicos que assolaram o seu Hunter durante dois dias seguidos.



No entanto, a vitória na etapa no início da corrida significa que ele não vai voltar para casa de mãos vazias, algo que não acontece desde 2007. Agora, desiludiu a equipa Prodrive, onde poderia ter sido uma ajuda preciosa para Sébastien Loeb nas duas etapas seguintes, especialmente em caso de furos.