Etape 11 : Sainz à la veille d'une 4e victoire après l'échec de Loeb

Carlos Sainz (61 ans) n'est plus qu'à 175 km du meilleur temps du 46e Rallye Dakar, avant la finale de vendredi, pour remporter sa quatrième victoire et le premier triomphe d'Audi lors du dernier départ de la marque d'Ingolstadt.

Un bras de suspension cassé sur le Prodrive Hunter dans le premier tiers de l'avant-dernière décision a brisé le rêve de Sébastien Loeb de remporter sa première victoire au neuvième départ du Dakar et a ouvert la voie au quatrième coup de maître de Sainz. Son nouveau coéquipier Nasser Al-Attiyah ayant volontairement abandonné mercredi, Loeb a dû renoncer à l'aide promise par le quintuple vainqueur qatari. Les choses auraient peut-être pu se passer différemment pour Loeb avec l'aide d'Al-Attiyah.

Vendredi, Sainz partira en tête, 1h27'06'' devant Guillaume de Mevius et 1h42'20'' devant son coéquipier de Toyota Guerlain Chicherit, à nouveau vainqueur jeudi, pour la finale du 46e Rallye Dakar. Martin Prokop s'est classé quatrième (+ 2h17'47'') au volant de sa Ford Raptor privée.

La onzième et avant-dernière étape, d'une longueur totale de 587 km, reliait Al'Ula à la ville d'arrivée, Yanbu. 480 km au meilleur temps était l'avant-dernier critère sportif. La part du lion de l'épreuve se déroulait sur un terrain aride et accidenté. C'était le dernier défi physique pour les pilotes.

Le leader Carlos Sainz a pris le départ en 22e position et a réalisé le meilleur temps au premier point intermédiaire avec l'Audi RS Q-etron, 34 secondes devant Guillaume de Mevius (Toyota). Ses coéquipiers Stéphane Peterhansel et Mattias Ekström étaient à 55 pouces. L'Espagnol avait un peu plus d'une minute d'avance sur Sébastien Loeb au volant de la Prodrive Hunter.

Loeb a réduit l'avance de Carlos Sainz à 21 secondes après 93 km. Les deux prétendants à la victoire finale sont également en tête du classement du jour. Lucas Moraes, au volant du Toyota Hilux, les a suivis à 1:09 minutes de Sainz. Loeb a dû s'arrêter pendant 10 minutes après 132 km de spéciale, ce qui a donné un peu d'air à Carlos Sainz. Mais la situation était encore pire pour Loeb, deuxième l'an dernier. Il s'est arrêté au kilomètre 132 en raison d'un bras de suspension avant droit cassé. Selonles rapports , il aurait demandé de l'aide pour récupérer son véhicule. Il pourra répondre à la convocation de départ demain, mais la lutte pour la victoire finale est terminée.

La malchance de Loeb a profité à ses compatriotes Guerlain Chicherit (Toyota Hilux) et Mathieu Serradori (Century), qui se disputaient la place de leader du représentant français au classement général. Après 258 km, 37 secondes les séparaient au classement général virtuel.

Après un arrêt de plus d'une heure, Loeb a repris la spéciale en direction de Yanbu. Le Français n'a pas abandonné et une place sur la dernière marche du podium est encore possible. Après 138 km, il occupait la troisième place du classement général virtuel avec seulement huit secondes d'avance sur Guillaume de Mevius (Toyota). Après 258 km, Sainz menait avec 2:04 minutes d'avance sur Guillaume de Mevius et 2:21 minutes sur Romain Dumas, tous deux des Toyota. Les quatrième et cinquième places sont occupées par Mathieu Serradori et Guerlain Chicherit, séparés par un peu plus de 30 secondes.

Après 292 km, Sainz était toujours le plus rapide, mais son avance sur Chicherit s'est réduite à 1:09 minutes. Au point intermédiaire suivant (après 333 km), le pilote Audi n'était plus séparé que d'une seconde du représentant de Toyota, qui avait dû entrer en piste le premier en raison de sa victoire de la veille, ce qui ne l'a pas empêché de remporter sa deuxième victoire du jour 5:32 minutes avant son coéquipier Guillaume de Mevius et de signer un doublé pour son équipe.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 11e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 4:42:00 2 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 5:32 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 5:35 4 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 8:45 5 Variawa/Casalet (ZA/F), Toyota + 12:37 6 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 15:23 7 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 15:38 8 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 22:40 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 23:24 10 Amos/Ceci (I), Toyota + 23:59