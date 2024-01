Tappa 11: Sainz sull'orlo della quarta vittoria dopo il fallimento di Loeb

La rottura di un quadrilatero sul Prodrive Hunter nel primo terzo della penultima decisione ha infranto il sogno di Sébastien Loeb di ottenere la prima vittoria alla nona partenza della Dakar e ha spianato la strada al quarto successo diretto di Sainz. Poiché il suo nuovo compagno di squadra Nasser Al-Attiyah si è ritirato volontariamente mercoledì, Loeb ha dovuto fare a meno dell'aiuto promesso dal cinque volte vincitore del Qatar. Le cose sarebbero potute andare diversamente per Loeb con l'aiuto di Al-Attiyah.

Sainz inizierà la finale del 46° Rally Dakar venerdì come leader con 1:27:06 ore di vantaggio su Guillaume de Mevius e 1:42:20 ore sul suo compagno di squadra Toyota Guerlain Chicherit, che ha vinto nuovamente giovedì. Martin Prokop è arrivato quarto con il suo Ford Raptor privato (+ 2:17:47).

L'undicesima e penultima tappa ha coperto un totale di 587 chilometri da Al'Ula al traguardo di Yanbu. Il penultimo criterio sportivo è stato di 480 chilometri con il miglior tempo. La maggior parte della tappa ha attraversato un terreno brullo e accidentato. È stata l'ultima sfida fisica per i piloti.

Illeader Carlos Sainz è stato il 22° pilota a partire e ha fatto segnare il miglior tempo al primo punto intermedio con l'Audi RS Q-etron, con 34 secondi di vantaggio su Guillaume de Mevius (Toyota). I suoi compagni di squadra Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström erano a 55 pollici di distanza. Lo spagnolo aveva un vantaggio di poco più di un minuto su Sébastien Loeb con la Prodrive Hunter.

Loeb ha ridotto il vantaggio di Carlos Sainz a 21 secondi dopo 93 chilometri. I due contendenti alla vittoria assoluta sono anche i leader della classifica di giornata. Lucas Moraes su Toyota Hilux li ha seguiti con un distacco di 1:09 minuti da Sainz. Loeb si è dovuto fermare per 10 minuti dopo 132 chilometri di prova speciale, dando così a Carlos Sainz un po' di respiro. Ma le cose sono andate ancora peggio per il secondo classificato dello scorso anno, Loeb. Si èfermato al chilometro 132 a causa della rottura del quadrilatero anteriore destro. ha riferito di aver chiesto aiuto per recuperare l'auto. Domani potrà prendere l'ordine di partenza, ma la battaglia per la vittoria assoluta è finita.

Lasfortuna di Loeb ha avvantaggiato i suoi connazionali Guerlain Chicherit (Toyota Hilux) e Mathieu Serradori (Century), che stavano lottando per il posto di primo rappresentante francese nella classifica generale. Dopo 258 chilometri, i due erano separati da 37 secondi nella classifica generale virtuale.

Dopo una sosta di oltre un'ora, Loeb ha ripreso la tappa verso Yanbu. Il francese non si è arreso e un posto sul podio finale è ancora possibile. Dopo 138 chilometri, era al terzo posto nella classifica generale virtuale, con soli otto secondi di vantaggio su Guillaume de Mevius (Toyota). Dopo 258 chilometri, Sainz conduceva con 2:04 minuti di vantaggio su Guillaume de Mevius e 2:21 minuti su Romain Dumas, entrambi Toyota. Al quarto e quinto posto Mathieu Serradori e Guerlain Chicherit erano separati da poco più di 30 secondi.

Dopo 292 chilometri, Sainz era ancora il pilota più veloce, ma il suo vantaggio su Chicherit si era ridotto a 1:09 minuti. Al successivo punto intermedio (dopo 333 chilometri), solo un secondo separava il pilota dell'Audi dal rappresentante della Toyota, che doveva essere la prima vettura in pista a causa della vittoria del giorno precedente, ma questo non gli ha impedito di festeggiare la seconda vittoria di tappa con 5:32 minuti di vantaggio sul compagno di squadra Guillaume de Mevius e una doppia vittoria per il suo team.

46° Rally Dakar 2024 Risultato dell'11a delle 12 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 4:42:00 2 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 5:32 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 5:35 4 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 8:45 5 Variawa/Casalet (ZA/F), Toyota + 12:37 6 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 15:23 7 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 15:38 8 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 22:40 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 23:24 10 Amos/Ceci (I), Toyota + 23:59