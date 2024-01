Etapa 11: Sainz à beira da 4ª vitória após o fracasso de Loeb

No 46º Rali Dakar, Carlos Sainz (61) está a apenas 175 quilómetros da sua quarta vitória e do primeiro triunfo para a Audi na última partida da equipa de Ingolstadt antes do final na sexta-feira.

A quebra de um braço do Prodrive Hunter no primeiro terço da penúltima decisão destruiu o sonho de Sébastien Loeb de conquistar a sua primeira vitória na nona etapa do Dakar e abriu caminho para o quarto triunfo direto de Sainz. Como o seu novo companheiro de equipa, Nasser Al-Attiyah, se retirou voluntariamente na quarta-feira, Loeb teve de prescindir da prometida ajuda do cinco vezes vencedor do Qatar. Talvez as coisas pudessem ter corrido de forma diferente para Loeb com a ajuda de Al-Attiyah.

Sainz vai começar o final do 46º Rali Dakar na sexta-feira como líder, 1:27:06 horas à frente de Guillaume de Mevius e 1:42:20 horas à frente do seu companheiro de equipa da Toyota, Guerlain Chicherit, que venceu novamente na quinta-feira. Martin Prokop terminou em quarto lugar no seu Ford Raptor privado (+ 2:17:47).

A décima primeira e penúltima etapa percorreu um total de 587 quilómetros de Al'Ula até à chegada a Yanbu. O penúltimo critério desportivo foi de 480 quilómetros com o tempo mais rápido. A maior parte da etapa decorreu em terreno árido e acidentado. Foi o último desafio físico para os pilotos.

O líder Carlos Sainz foi o 22º piloto a arrancar e estabeleceu o melhor tempo no primeiro ponto intermédio no Audi RS Q-etron, com 34 segundos de vantagem sobre Guillaume de Mevius (Toyota). Os seus companheiros de equipa Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström ficaram a 55 centímetros. O espanhol tinha uma vantagem de pouco mais de um minuto sobre Sébastien Loeb no Prodrive Hunter.

Loeb reduziu a vantagem de Carlos Sainz para 21 segundos ao fim de 93 quilómetros. Os dois candidatos à vitória na geral são também os líderes da classificação do dia. Lucas Moraes, na Toyota Hilux, seguia-os com uma diferença de 1:09 minutos para Sainz. Loeb teve de parar durante 10 minutos após 132 quilómetros da etapa especial, o que deu a Carlos Sainz algum espaço para respirar. Mas as coisas ficaram ainda piores para o segundo classificado do ano passado, Loeb. Opiloto parou ao quilómetro 132 devido a um braço dianteiro direito partido. terá pedido ajuda para levantar o carro. Ele pode assumir a ordem de partida amanhã, mas a luta pela vitória na geral está terminada.

Oinfortúnio de Loeb beneficiou os seus compatriotas Guerlain Chicherit (Toyota Hilux) e Mathieu Serradori (Century), que lutavam pelo lugar de líder da classificação geral francesa. Após 258 quilómetros, os dois estavam separados por 37 segundos na classificação geral virtual.

Após uma paragem de mais de uma hora, Loeb retoma a etapa a caminho de Yanbu. O francês não desiste e um lugar no pódio final ainda é possível. Após 138 quilómetros, estava em terceiro lugar na classificação geral virtual, com apenas oito segundos de vantagem sobre Guillaume de Mevius (Toyota). Após 258 quilómetros, Sainz liderava com 2:04 minutos de vantagem sobre Guillaume de Mevius e 2:21 minutos sobre Romain Dumas, ambos da Toyota. Em quarto e quinto lugares, Mathieu Serradori e Guerlain Chicherit estavam separados por pouco mais de 30 segundos.

Ao fim de 292 quilómetros, Sainz continuava a ser o piloto mais rápido, mas a sua vantagem sobre Chicherit tinha diminuído para 1:09 minutos. No ponto intermédio seguinte (333 quilómetros), apenas um segundo separava o piloto da Audi do representante da Toyota, que devia ser o primeiro a entrar em pista devido à sua vitória do dia anterior, mas isso não o impediu de festejar a sua segunda vitória na etapa, com 5:32 minutos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Guillaume de Mevius e a dupla vitória da sua equipa.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 11ª de 12 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo/Dif. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 4:42:00 2 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 5:32 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 5:35 4 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 8:45 5 Variawa/Casalet (ZA/F), Toyota + 12:37 6 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 15:23 7 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 15:38 8 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 22:40 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 23:24 10 Amos/Ceci (I), Toyota + 23:59