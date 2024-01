Carlos Sainz : "Je n'ai plus besoin de me dépêcher".

Carlos Sainz : "Pour nous, ça allait, nous avons eu une crevaison, une crevaison rampante juste avant l'arrivée. Après avoir rattrapé Seb, nous avons roulé prudemment. Avec autant de pierres, c'était très difficile. Parfois, on regardait simplement à cinq mètres devant la voiture et on roulait lentement pour voir si on avait de la chance. Je roulais extrêmement lentement. Parfois, cela vaut la peine de rouler lentement".

Guillaume de Mevius :

"Nous savions que ce serait dur, et il l'a été".

Après sa victoire lors de la première étape, Guillaume De Mevius est à nouveau sur le podium entre Alula et Yanbu. Deuxième du jour jeudi derrière son coéquipier de Toyota Guerlain Chicherit, le Belge a profité de la malchance de Sébastien Loeb et Lucas Moraes (Toyota) pour passer de la quatrième à la deuxième place du classement général. Comme il est loin derrière Carlos Sainz, il devra travailler dur demain pour résister à Sébastien Loeb, qui n'est qu'à près de neuf minutes derrière lui.

Guillaume de Mevius : "C'était en tout cas une étape vraiment, vraiment difficile, comme l'a dit David. On savait que ça allait venir".

Sébastien Loeb : "On pensait que c'était complètement fini".

Coup dur pour Sébatien Loeb, qui était de nouveau sur les talons de Carlos Sainz mercredi. En terminant à la malheureuse 51e place, à 1 heure et 23 minutes de l'Espagnol, troisième de l'avant-dernière étape, le Français a perdu toute chance de remporter son premier Dakar. La deuxième place reste toutefois à portée de main puisqu'il n'est qu'à 9 minutes de Guillaume de Mevius.

Sébastien Loeb : "C'était certainement une étape difficile pour nous. Nous avons passé plus d'une heure au début de l'étape à nous asseoir sur un rocher. Nous pensions que c'était complètement fini".

Guerlain Chicherit :

"Alex a eu sa meilleure journée aujourd'hui avec la navigation, c'était vraiment génial".

La deuxième victoire consécutive de Guerlain Chicherit et sa capacité à profiter de la malchance de ses rivaux l'ont propulsé à la quatrième place du classement général. A un jour de la fin du rallye, le pilote Toyota a encore des chances de monter sur le podium, puisque seulement sept minutes le séparent de Sébastien Loeb, son ancien coéquipier en Championnat du monde de RallyCross.

Guerlain Chicherit : "C'était une étape vraiment, vraiment difficile. Nous avons dû être la première voiture toute la journée. La navigation était extrêmement, extrêmement difficile. Alex avait bien fait son travail".

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 11e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 4:42:00 2 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 5:32 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 5:35 4 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 8:45 5 Variawa/Casalet (ZA/F), Toyota + 12:37 6 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 15:23 7 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 15:38 8 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 22:40 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 23:24 10 Amos/Ceci (I), Toyota + 23:59