Carlos Sainz: "Non ho più fretta".

Carlos Sainz: "Per noi è andata bene, abbiamo forato, una foratura lenta poco prima del traguardo. Dopo aver raggiunto Seb, abbiamo guidato con attenzione. È stato molto difficile con così tante pietre. A volte bastava guardare cinque metri davanti alla macchina e guidare lentamente per vedere se si era fortunati. Io ho guidato molto lentamente. A volte paga la lentezza".

Guillaume de Mevius:

"Sapevamo che sarebbe stata dura ed è stata dura".

Dopo la vittoria nella prima tappa, Guillaume De Mevius è tornato sul podio tra Alula e Yanbu. Il belga era secondo giovedì dietro al suo compagno di squadra della Toyota Guerlain Chicherit e ha capitalizzato la sfortuna di Sébastien Loeb e Lucas Moraes (Toyota) per passare dal quarto al secondo posto in classifica generale. Essendo molto indietro rispetto a Carlos Sainz, domani dovrà lavorare sodo per resistere a Sébastien Loeb, che si trova a poco meno di nove minuti da lui.

Guillaume de Mevius: "È stata sicuramente una tappa molto, molto dura, come ha detto David. Sapevamo che sarebbe arrivata".

Sébastien Loeb: "Pensavamo che fosse completamente finita".

È stato un duro colpo per Sébatien Loeb, che mercoledì era di nuovo alle calcagna di Carlos Sainz. Con uno sfortunato 51° posto, a 1 ora e 23 minuti dallo spagnolo, che è arrivato terzo nella penultima tappa, il francese ha perso ogni possibilità di vincere la sua prima Dakar. Tuttavia, il secondo posto rimane a portata di mano, dato che si trova a soli 9 minuti da Guillaume de Mevius.

Sébastien Loeb: "È stata sicuramente una tappa difficile per noi. Abbiamo passato più di un'ora seduti su una roccia all'inizio della tappa. Pensavamo che fosse completamente finita".

Guerlain Chicherit:

"Alex ha avuto il suo giorno migliore con la navigazione oggi, è stato davvero fantastico".

La seconda vittoria consecutiva di Guerlain Chicherit e la sua capacità di capitalizzare la sfortuna degli avversari lo hanno fatto salire al quarto posto della classifica generale. A un solo giorno dalla fine del rally, il pilota della Toyota ha ancora la possibilità di salire sul podio, dato che solo sette minuti lo separano da Sébastien Loeb, suo ex compagno di squadra nel Campionato del Mondo RallyCross.

Guerlain Chicherit: "È stata una tappa davvero molto dura. Abbiamo dovuto essere la prima vettura per tutto il giorno. La navigazione era estremamente, estremamente difficile. Alex ha fatto bene il suo lavoro".

46° Rally Dakar 2024 Risultato dell'11a delle 12 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 4:42:00 2 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 5:32 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 5:35 4 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 8:45 5 Variawa/Casalet (ZA/F), Toyota + 12:37 6 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 15:23 7 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 15:38 8 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 22:40 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 23:24 10 Amos/Ceci (I), Toyota + 23:59