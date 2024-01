Carlos Sainz: "Já não tenho de me apressar".

Carlos Sainz: "Correu tudo bem para nós, tivemos um furo, um furo lento mesmo antes do final. Depois de apanharmos o Seb, conduzimos com cuidado. Foi muito difícil com tantas pedras. Por vezes, bastava olhar para cinco metros à frente do carro e conduzir devagar para ver se tínhamos sorte. Eu conduzi muito devagar. Por vezes compensa conduzir devagar".

Guillaume de Mevius:

"Sabíamos que ia ser difícil e foi difícil"

Após a sua vitória na primeira etapa, Guillaume De Mevius está de volta ao pódio entre Alula e Yanbu. O belga foi segundo na quinta-feira, atrás do seu companheiro de equipa na Toyota, Guerlain Chicherit, e aproveitou o infortúnio de Sébastien Loeb e Lucas Moraes (Toyota) para subir de quarto para segundo na geral. Como está muito atrás de Carlos Sainz, terá de trabalhar muito amanhã para resistir a Sébastien Loeb, que está a pouco menos de nove minutos dele.

Guillaume de Mevius: "Foi definitivamente uma etapa muito, muito dura, como disse o David. Sabíamos que estava a chegar".

Sébastien Loeb: "Pensámos que estava tudo acabado"

Foi um grande golpe para Sébatien Loeb, que estava novamente no encalço de Carlos Sainz na quarta-feira. Com um infeliz 51º lugar, 1 hora e 23 minutos atrás do espanhol, que terminou em terceiro na penúltima etapa, o francês perdeu qualquer hipótese de vencer o seu primeiro Dakar. No entanto, o segundo lugar continua ao seu alcance, pois está apenas a 9 minutos de Guillaume de Mevius.

Sébastien Loeb: "Foi certamente uma etapa difícil para nós. Passámos mais de uma hora sentados numa rocha no início da etapa. Pensámos que estava tudo acabado".

Guerlain Chicherit:

"O Alex teve hoje o seu melhor dia com a navegação, foi realmente ótimo"

A segunda vitória consecutiva de Guerlain Chicherit e a sua capacidade de capitalizar o azar dos seus rivais levaram-no ao quarto lugar da classificação geral. A apenas um dia do final do rali, o piloto da Toyota ainda tem hipóteses de subir ao pódio, pois apenas sete minutos o separam de Sébastien Loeb, seu antigo companheiro de equipa no Campeonato do Mundo de RallyCross.

Guerlain Chicherit: "Foi uma etapa muito, muito difícil. Tivemos de ser o primeiro carro durante todo o dia. A navegação era extremamente, extremamente difícil. O Alex fez bem o seu trabalho".

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 11ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 4:42:00 2 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 5:32 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 5:35 4 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 8:45 5 Variawa/Casalet (ZA/F), Toyota + 12:37 6 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 15:23 7 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 15:38 8 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 22:40 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 23:24 10 Amos/Ceci (I), Toyota + 23:59