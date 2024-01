Etapa 11: Octavo puesto del día Vaidotas Zala De Toni Hoffmann X-raid En la penúltima y undécima etapa, Vaidotas Zala en el Mini del equipo alemán X-raid marcó el octavo mejor tiempo del día, Krzysztof Holowczyc logró la 16ª posición y Annett Quandt la 20ª en la clasificación Challenger. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

En la penúltima etapa del Dakar 2024 hasta Yanbu, Vaidotas Zala y Paulo Fiuza en el Mini JCW Rally Plus se alegraron del octavo puesto del día. Krzysztof Holowczyc y Lukasz Kurzeja terminaron el día en 16º lugar en el Mini JCW Rally Plus, mientras que el dúo femenino Annett Quandt y Annie Seel en el X-raid 1000R Turbo Side-by-Side terminaron 20º en la clasificación Challenger. En la clasificación general ocupan la 19ª posición poco antes del final del Dakar.



Tras la mala suerte de los últimos días, hoy las cosas han ido según lo previsto para Zala y Fiuza. En el Mini JCW Rally Plus, los dos han ido subiendo en la tabla de tiempos de punto de control en punto de control. Después de 420 kilómetros, terminaron en octava posición.



Mañana se disputarán los 174 kilómetros finales del Dakar 2024. Los participantes recorrerán principalmente pistas arenosas y pedregosas.



Vaidotas Zala: "Hoy ha sido un buen día. Desgraciadamente, lo hemos vuelto a pasar completamente en el polvo mientras intentábamos adelantar a los demás. Sorprendentemente, no hemos sufrido daños en los neumáticos. No hemos sido demasiado rápidos, pero sí constantes. Mañana tenemos una buena posición de salida y podemos volver a atacar".



Annett Quandt: "Nos estamos acostumbrando poco a poco a las etapas difíciles. Era extremadamente rocosa y hemos conducido con cuidado. Sin embargo, hemos pinchado una rueda. Pero en general ha sido un buen día. La navegación no fue tan fácil. Una vez nos metimos en un valle paralelo, pero aún así pudimos registrar el waypoint. Se puede ver lo cerca que estaba todo. Durante la última hora tuvimos que atravesar las montañas en la oscuridad. Pero ya estamos acostumbrados". (X-raid)