Etape 11 : huitième place du jour Vaidotas Zala

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand X-raid Lors de l'avant-dernière et onzième étape, Vaidotas Zala a signé le huitième meilleur temps de la journée dans la Mini de l'équipe allemande X-raid, Krzysztof Holowczyc a atteint la 16e position et Annett Quandt la 20e dans le classement Challenger. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Lors de l'avant-dernière étape du Dakar 2024 vers Yanbu, Vaidotas Zala et Paulo Fiuza ont pu se réjouir de la huitième place du jour sur la Mini JCW Rally Plus. Krzysztof Holowczyc et Lukasz Kurzeja ont terminé la journée à la 16e place au volant de la Mini JCW Rally Plus. Dans le classement Challenger, le duo féminin Annett Quandt et Annie Seel a pris la 20e place au volant de la X-raid 1000R Turbo Side-by-Side. Au classement général, elles occupent la 19e position juste avant Ender Dakar.



Après la malchance des jours précédents, tout s'est déroulé comme prévu aujourd'hui pour Zala et Fiuza. Au volant de leur Mini JCW Rally Plus, ils ont remonté la feuille de temps de point de contrôle en point de contrôle. Après 420 kilomètres, ils ont franchi la ligne d'arrivée en huitième position.



Demain, les 174 derniers kilomètres de classement du Dakar 2024 sont au programme. Ils conduiront les participants principalement sur des pistes sablonneuses et des passages caillouteux.



Vaidotas Zala : "Aujourd'hui était une bonne journée. Malheureusement, en essayant de dépasser les autres, nous l'avons à nouveau passée entièrement dans la poussière. Étonnamment, nous n'avons pas eu de crevaison. Nous n'étions pas trop rapides, mais constants. Demain, nous aurons une bonne position de départ et nous pourrons attaquer à nouveau".



Annett Quandt : "Nous commençons à nous habituer aux épreuves difficiles. C'était extrêmement caillouteux et nous avons roulé prudemment. Malgré tout, nous avons eu un pneu crevé. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne journée. La navigation n'était pas si simple. Une fois, nous sommes entrés dans une vallée parallèle, mais nous avons quand même pu enregistrer le waypoint. On y voit à quel point tout était serré. Nous avons dû parcourir la dernière heure dans l'obscurité à travers les montagnes. Mais nous sommes maintenant habitués à cela". (X-raid)