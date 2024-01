Tappa 11: ottavo posto di giornata Vaidotas Zala

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco X-raid Nella penultima e undicesima tappa, Vaidotas Zala sulla Mini del team tedesco X-raid ha ottenuto l'ottavo miglior tempo della giornata, Krzysztof Holowczyc ha raggiunto la 16ª posizione e Annett Quandt la 20ª nella classifica Challenger. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Nella penultima tappa della Dakar 2024 a Yanbu, Vaidotas Zala e Paulo Fiuza nella Mini JCW Rally Plus hanno ottenuto l'ottavo posto di giornata. Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja hanno concluso la giornata al 16° posto nella Mini JCW Rally Plus, mentre la coppia femminile Annett Quandt e Annie Seel nell'X-raid 1000R Turbo Side-by-Side ha concluso al 20° posto nella classifica Challenger. Nella classifica generale si trovano in 19a posizione poco prima della fine della Dakar.



Dopo la sfortuna dei giorni scorsi, oggi le cose sono andate secondo i piani per Zala e Fiuza. La coppia ha scalato la classifica dei tempi da un punto all'altro con la Mini JCW Rally Plus. Dopo 420 chilometri, hanno concluso in ottava posizione.



Domani sono in programma gli ultimi 174 chilometri della Dakar 2024. Questi porteranno i partecipanti principalmente su piste sabbiose e passaggi sassosi.



Vaidotas Zala: "Oggi è stata una buona giornata. Purtroppo l'abbiamo trascorsa di nuovo nella polvere mentre cercavamo di sorpassare gli altri. Sorprendentemente, non abbiamo subito danni agli pneumatici. Non eravamo troppo veloci, ma eravamo costanti. Domani abbiamo una buona posizione di partenza e possiamo attaccare di nuovo".



Annett Quandt: "Ci stiamo lentamente abituando alle tappe difficili. Era estremamente rocciosa e abbiamo guidato con attenzione. Tuttavia, abbiamo bucato uno pneumatico. Ma tutto sommato è stata una buona giornata. La navigazione non è stata facile. Una volta siamo finiti in una valle parallela, ma siamo comunque riusciti a registrare il waypoint. Si può notare quanto tutto fosse vicino. Nell'ultima ora abbiamo dovuto attraversare le montagne al buio. Ma ormai ci siamo abituati". (X-raid)