Etapa 11: Oitavo lugar no dia Vaidotas Zala

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German X-raid Na penúltima e décima primeira etapa, Vaidotas Zala, no Mini da equipa alemã X-raid, fez o oitavo melhor tempo do dia, Krzysztof Holowczyc alcançou a 16ª posição e Annett Quandt a 20ª na classificação Challenger. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Na penúltima etapa do Dakar 2024 até Yanbu, Vaidotas Zala e Paulo Fiuza no Mini JCW Rally Plus ficaram encantados com o oitavo lugar do dia. Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja terminaram o dia em 16º lugar no Mini JCW Rally Plus, enquanto a dupla feminina Annett Quandt e Annie Seel no X-raid 1000R Turbo Side-by-Side terminou em 20º lugar na classificação Challenger. Na classificação geral, estão na 19ª posição a pouco tempo do final do Dakar.



Depois do azar dos últimos dias, hoje as coisas correram como planeado para Zala e Fiuza. A dupla subiu na tabela de tempos de ponto a ponto no Mini JCW Rally Plus. Após os 420 quilómetros, terminaram na oitava posição.



Os 174 quilómetros finais do Dakar 2024 estão na agenda amanhã. Estes levarão os participantes principalmente a trilhas arenosas e passagens pedregosas.



Vaidotas Zala: "Hoje foi um bom dia. Infelizmente, voltámos a passá-lo completamente no pó enquanto tentávamos ultrapassar os outros. Surpreendentemente, não sofremos qualquer dano nos pneus. Não fomos muito rápidos, mas fomos consistentes. Amanhã temos uma boa posição de partida e podemos voltar a atacar."



Annett Quandt: "Estamos a habituar-nos lentamente a etapas difíceis. A pista era extremamente rochosa e conduzimos com cuidado. No entanto, tivemos um furo de pneu. Mas, no geral, foi um bom dia. A navegação não foi assim tão fácil. Uma vez entrámos num vale paralelo, mas mesmo assim conseguimos registar o ponto de passagem. Vê-se como tudo estava muito próximo. Na última hora, tivemos de pedalar pelas montanhas no escuro. Mas já estamos habituados a isso". (X-raid)