VIDEO : Dans la poussière, épisode 7

Dr. Florence Pommerie. Dr. Michi Krifter. Jordi Duran. Arnaud Calestroupat. Seuls les initiés connaissent ces noms, et pourtant, sans eux, le Dakar ne fonctionnerait pas, même pas du tout.

Prenons Florence, qui se moque des courses automobiles, mais pas des gens. Le Dakar était encore en Afrique, où elle soignait déjà les coureurs accidentés, non, plus encore : elle les sauvait très souvent. Elle l'a fait en Amérique du Sud et le fait maintenant en Arabie Saoudite. Si l'on peut avoir confiance à 100 % en une personne dont le pouls n'augmentera pas d'un battement, même dans la pire des situations extrêmes, et qui prend les bonnes décisions la tête froide, c'est bien la chef médicale du Dakar, qui en est à sa 18e mission, comme si c'était la chose la plus normale du monde.

Jordi Duran, quant à lui, maîtrise un art très particulier de l'origami, à savoir réduire les voitures de course de manière à ce qu'elles puissent tenir dans un avion de passagers tout à fait normal. En haut, les passagers, en bas, un Dakar-Hilux. Le fait que cela coûte moins cher qu'un avion de transport fait se demanderà Rob Warner, legrand ponte des commentateurs sportifs internationaux , pourquoi il devait toujours payer autant d'excédent de bagages pour de vulgaires vélos de descente. Jordi est manager de l'équipe Toyota Overdrive et, s'il le faut, il n'hésite pas à se mettre l'armée locale à dos jusqu'à ce qu'elle récupère sa voiture avec un hélicoptère de transport.

Ou encore Michi Krifter, le médecin de l'équipe Red Bull KTM Factory Racing, qui accompagne ses pilotes pendant les deux semaines du Dakar moins de quatre semaines après une opération. Pendant ce temps,son collègue du service de physiothérapie fait compter des boules vertes àl'hôte de l'émission Nicola Hume- avec un résultat stupéfiant. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait un bateau spécial qui transporte exclusivement des voitures et des vélos de course dans le désert - et ce n'est que la première partie de la vérité, comme le mentionne en passant le logisticien Arnaud Calestroupat. Ah, et l'histoire des 9.000 portions de nourriture !

Ce ne sont pas toujours les plus grands noms qui racontent les meilleures histoires. Cet épisode illustre très bien le travail nécessaire en coulisses pour que nous, fans, puissions vivre jour après jour avec Carlos Sainz, Sebastien Loeb, les frères Benavides, Toby Price ou encore Matthias Walkner . Ce dernier fait d'ailleurs une brève apparition émotionnelle dans cet épisode, mais nous ne voulons pas tout dévoiler.