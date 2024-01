VIDEO: Nella polvere, episodio 7

Come si inseriscono le auto negli aerei? Quanti palloni verdi vedono i piloti professionisti? Come si portano 9.000 pasti nel deserto? Domande essenziali, risposte di esperti in questo episodio.

Dott.ssa Florence Pommerie. Dott.ssa Michi Krifter. Jordi Duran. Arnaud Calestroupat. Solo gli addetti ai lavori conoscono questi nomi, eppure la Dakar non funzionerebbe senza di loro, nemmeno in minima parte.

Prendiamo Firenze, che non si interessa molto di corse automobilistiche, ma non di persone. La Dakar era ancora in Africa, dove aveva già curato i piloti che avevano avuto incidenti, e ancora di più: molto spesso li aveva salvati. Lo ha fatto in Sud America e ora lo sta facendo in Arabia Saudita. Se c'è una persona di cui ci si può fidare al 100% che anche nella peggiore situazione estrema il suo polso non salirà di un battito e che prenderà le decisioni giuste a mente fredda, allora è il capo medico della Dakar, che ha appena portato a termine la sua 18ª missione come se fosse la cosa più normale del mondo.

Jordi Duran, invece, ha imparato un'arte molto particolare, quella dell'origami: rimpicciolire le auto da corsa per farle entrare in un normale aereo passeggeri. I passeggeri sopra, una Dakar-Hilux sotto. Il fatto chesia addirittura più economico di un aereo da trasporto fa sì che il top punk dei commentatori sportivi internazionali, Rob Warner, si chieda perché abbia sempre dovuto pagare così tanto bagaglio in eccesso per le sdegnose biciclette da discesa. Jordi è il team manager della Toyota Overdrive e, se necessario, farà saltare i nervi ai militari locali finché non recupereranno la sua auto con un elicottero cargo.

O Michi Krifter, il medico del team Red Bull KTM Factory Racing che accompagna i suoi piloti nelle due settimane di Dakar solo quattro settimane dopo un'operazione. Nel frattempo, ilsuo collega del reparto di fisioterapia ha fatto contare le palline verdi allaconduttrice Nicola Hume, con risultati sorprendenti. Non c'è quindi da stupirsi che ci sia una nave dedicata che porta solo auto e moto da corsa nel deserto - e questa è solo la prima parte della verità, come accenna di sfuggita l'esperto di logistica Arnaud Calestroupat. Ah, e la storia delle 9.000 porzioni di cibo!

I nomi più importanti non sempre raccontano le storie migliori. Questo episodio mostra molto bene quanto lavoro sia necessario dietro le quinte affinché noi fan possiamo vivere giorno per giorno con Carlos Sainz, Sebastien Loeb, i fratelli Benavides, Toby Price e Matthias Walkner . Tra l'altro, quest'ultimo fa un'emozionante apparizione in questo episodio, ma non vogliamo svelare tutto.