VÍDEO: In the Dust, Episódio 7

Dra. Florence Pommerie. Dr. Michi Krifter. Jordi Duran. Arnaud Calestroupat. Só os verdadeiros iniciados conhecem estes nomes e, no entanto, o Dakar não funcionaria sem eles, nem sequer minimamente.

Veja-se o caso de Florence, que não quer saber de corridas de automóveis, mas também não quer saber de pessoas. O Dakar ainda estava em África, onde ela já tinha tratado pilotos acidentados e, mais ainda: muitas vezes, salvou-os. Fê-lo na América do Sul e agora está a fazê-lo na Arábia Saudita. Se há uma pessoa em quem se pode confiar a 100% que, mesmo na pior das situações extremas, o seu pulso não vai acelerar e que vai tomar as decisões certas com a cabeça fria, essa pessoa é a chefe médica do Dakar, que acaba de completar a sua 18ª missão como se fosse a coisa mais normal do mundo.

Jordi Duran, por outro lado, domina uma arte muito especial de origami, nomeadamente a de tornar os carros de corrida mais pequenos para que caibam num avião de passageiros normal. Os passageiros em cima, um Dakar-Hilux em baixo. Ofacto de isto ser ainda mais barato do que um avião de transporte faz com que o melhor comentador desportivo internacional, Rob Warner, se pergunte porque é que sempre teve de pagar tanto excesso de bagagem por causa das desdenhosas bicicletas de downhill. Jordi é o chefe de equipa da Toyota Overdrive e, se for preciso, até irrita os militares locais até que recuperem o seu carro com um helicóptero de carga.

Ou Michi Krifter, o médico da equipa Red Bull KTM Factory Racing que acompanha os seus pilotos durante as duas semanas do Dakar, apenas quatro semanas após uma operação. Entretanto,o seu colega do departamento de fisioterapia fez com que o apresentador Nicola Humecontasse bolas verdes - com resultados surpreendentes. Por isso, não é de estranhar que exista um navio dedicado a trazer apenas carros e motas de corrida para o deserto - e isso é apenas a primeira parte da verdade, como refere de passagem o especialista em logística Arnaud Calestroupat. Ah, e a história das 9000 porções de comida!

Os grandes nomes nem sempre contam as melhores histórias. Este episódio mostra muito bem quanto trabalho é necessário nos bastidores para que nós, fãs, possamos viver o dia a dia com Carlos Sainz, Sebastien Loeb, os irmãos Benavides, Toby Price e Matthias Walkner . Aliás, este último faz uma aparição emotiva neste episódio, mas não queremos revelar tudo.