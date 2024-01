Quarta vitória de Carlos Sainz, a primeira da Audi

Sainz festejou a sua quarta vitória na 46ª edição do Rali Dakar. Após doze etapas, o jovem belga Guillaume de Mevius, numa Toyota Hilux, foi o vencedor (+ 1:20:25). Sébastien Loeb, no Hunter da Prodrive, terminou em terceiro.

Sainz (61 anos) deu à Audi a sua primeira vitória no último Dakar. A empresa sediada em Ingolstadt vai competir na Fórmula 1 com a equipa Sauber em 2026.

Para Loeb, nove vezes campeão de ralis, este foi o seu último Rali Dakar com o Prodrive Hunter, na sua nona partida. Em 2025, competirá com o seu "amigo" Nasser Al-Attiyah e Cristina Guterrez no recém-chegado Dacia. Loeb descarregou a sua frustração do dia anterior na última etapa de 328 quilómetros à volta da cidade de Yanbu, com um tempo de 175 quilómetros e obteve a sua quinta vitória na etapa, o que lhe valeu pontos importantes para o Campeonato do Mundo de Rally Raid (2WRC).

De Mevius foi, sem dúvida, uma descoberta no 46º Rali Dakar no Toyota Hilux com motor overdrive da equipa de Guerlain Chicherit. Chicherit, que venceu duas etapas, chegou ao fim em quarto lugar (+ 1:35:55). O checo Romain Prokop no Ford Raptor terminou em quinto lugar (+ 2:16:37), o seu melhor resultado no Dakar.

De Mevius, que surpreendentemente ganhou a primeira etapa, terminou a última etapa a 5h09 minutos de Loeb, em segundo lugar, à frente de Vaidotas Zala (+ 5h31) no Mini da equipa alemã X-raid.

Segue-se um resumo da 46ª edição do Rali Dakar.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 12ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 1:39:41 2 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 5:09 3 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 5:21 4 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 5:29 5 Holowczyc/Kurzeja (PL), Mini + 5:55 6 Serradori/Minaudier (F), Century + 6:45 7 Woolridge/Dreyer (ZA), Ford + 7:13 8 Krotov/Zhilsov (KSZ), Toyota + 7:14 9 Vanagas/Sikk (LT/EE), Toyota + 7:31 10 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 8:06