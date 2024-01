Lukas, le fils de Lauda : le rêve de sa vie sur le Dakar s'est achevé

Lukas Lauda a terminé avec succès vendredi son premier rallye Dakar en buggy. Lauda, 44 ans, pilotait un Can Am Maverick XRS Turbo dans l'équipe South Racing dans la catégorie T3 Challenger et a réalisé le rêve de sa vie en participant au Dakar 2024. Le dernier jour, Lauda a terminé à la 23e place du classement Challenger et à la 15e place du classement général de la catégorie.





Son copilote était l'Allemand Stefan Henken, qui a également acquis de l'expérience en matière de camions. Le fils aîné de Niki Lauda et Marlene (et frère de Mathias, l 'expert de ServusTV ) s'est préparé consciencieusement pour sa première participation au Dakar. Lauda s'est senti tout à fait à l'aise dans le cirque des bivouacs du Dakar - il a pris les épreuves avec humour, mais s'est aussi montré dur à la tâche.





" Je profite de chaque minute, mais c'était plus dur que ce que j'avais imaginé", confirme Lauda, qui a également trouvé un sponsor avec Remus et qui, selon ses propres dires, aime improviser. Lors du Dakar, Lauda a par exemple dû surmonter une panne de pompe à essence lors de l'étape marathon de 48 heures et la réparer en urgence, à laquelle se sont ajoutées deux crevaisons sur un terrain caillouteux dès le début du rallye.





En guise de préparation, Lauda a participé au Hellas Rallye et au Rallye du Maroc en 2023, et il a également participé à quelques rallyes en 2022 pour s'habituer à la vitesse sur de longues distances. Heinz Kinigadner (63 ans) est également l'un de ses conseillers.







Passionnant : lors du Dakar, la voiture et le casque de Lauda arboraient le design rétro et voyant de la McLaren de Papa Niki des années 1980. Lauda, qui a été élevé par sa mère Marlene en partie à Ibiza et à Barcelone, se considère depuis toujours comme un fan du Dakar.