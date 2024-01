Il figlio di Lauda, Lukas: il sogno di una vita alla Dakar si è interrotto

Lukas Lauda ha completato con successo il suo primo rally Dakar in buggy venerdì. Il 44enne Lauda ha guidato un Can Am Maverick XRS Turbo per il team South Racing nella classe T3 Challenger e ha realizzato il sogno di una vita partecipando alla Dakar 2024. Nella giornata conclusiva, Lauda si è classificato P23 nella classifica Challenger - in totale ha concluso P15 nella classe.





Il suo copilota era il tedesco Stefan Henken, anch'egli con precedenti esperienze nel settore dei camion. Il figlio maggiore di Niki Lauda e Marlene (e fratello dell' esperto di ServusTV Mathias) si è preparato coscienziosamente per la sua prima Dakar. Lauda si è sentito a suo agio nel circo dei bivacchi della Dakar: ha preso le fatiche con umorismo, ma ha anche dimostrato di essere un duro





" Mi sono goduto ogni minuto, ma è stato più difficile di quanto immaginassi", conferma Lauda, che ha anche trovato uno sponsor in Remus e che, per sua stessa ammissione, ama improvvisare . Per esempio, Lauda ha dovuto sopravvivere a un danno alla pompa del carburante durante la tappa maratona di 48 ore della Dakar e fare una riparazione di fortuna, oltre a due forature su terreno roccioso proprio all'inizio del rally .





Come preparazione, Lauda completò l'Hellas Rally e il rally in Marocco nel 2023, e guidò anche alcuni rally nel 2022 per abituarsi alla velocità su distanze più lunghe. Heinz Kinigadner (63) è anche uno dei suoi consiglieri.







Emozionante: l'auto e il casco di Lauda alla Dakar avevano l'accattivante design retrò della McLaren di papà Niki degli anni Ottanta. Lauda, che è cresciuto in parte a Ibiza e in parte a Barcellona con la madre Marlene, si è sempre definito un fan della Dakar.