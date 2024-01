Lukas, filho de Lauda: o sonho de uma vida no Dakar chegou ao fim

Lukas Lauda completou com sucesso o seu primeiro rali Dakar num buggy na sexta-feira. Lauda, de 44 anos, conduziu um Can Am Maverick XRS Turbo para a equipa South Racing na classe T3 Challenger e cumpriu um sonho de toda a vida ao participar no Dakar 2024. No último dia, Lauda terminou em P23 na classificação Challenger - na geral, terminou em P15 na classe.





O seu copiloto foi o alemão Stefan Henken, que também tem experiência anterior em camiões. O filho mais velho de Niki Lauda e Marlene (e irmão do especialista da ServusTV, Mathias) preparou-se conscienciosamente para a sua estreia no Dakar. Lauda sentiu-se em casa no circo de bivouac do Dakar - encarou os esforços com humor, mas também provou ser duro





"Por exemplo , Lauda teve de sobreviver a danos na bomba de combustível na etapa maratona de 48 horas do Dakar e fazer uma reparação improvisada, para além de dois furos em terreno rochoso logo no início do rali .





Como preparação, Lauda completou o Hellas Rally e o rali de Marrocos em 2023, e também conduziu alguns ralis em 2022 para se habituar à velocidade em distâncias mais longas. Heinz Kinigadner (63) é também um dos seus conselheiros.







Emocionante: O carro e o capacete de Lauda no Dakar tinham o atraente design retro do McLaren do Papa Niki da década de 1980. Lauda, que cresceu em parte em Ibiza e em parte em Barcelona com a sua mãe Marlene, sempre se descreveu como um fã do Dakar.