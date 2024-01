VIDEO : Dans la poussière 8

Une équipe féminine tchèque transforme un jeu de mots en réalité : comment ce serait de participer au Dakar historique avec une Citroën 2CV de 34 CV et 650 cm3 de cylindrée. Canard est canard, canard est Dakar, logique ! Et en effet, Barbora Holická et Lucie Engová ont réussi à mener leur "Duckar" rose jusqu'à la ligne d'arrivée. Jusqu'à présent, aucun canard n'avait eu cette chance.

Un autre vainqueur : le motard italien Cesare Zacchetti, qui a passé la nuit à la belle étoile lors de l'étape de 48 heures. Pas dans un bivouac, mais quelque part sur une dune. Le sable était sa couverture, la banquette son oreiller. Peur, insécurité ? Non, le bonheur et la joie de pouvoir vivre cela. D'autres paieraient beaucoup d'argent pour ce panorama matinal, dit-il.

A l'arrivée, chacun a des histoires à raconter, et les plus belles sont celles des vainqueurs. Qu'il s'agissede Cristina Gutiérrez dans les côte-à-côte, de Tobias Ebster dans la catégorie Moto de Malle ou des grands champions et vainqueurs du classement général, Ricky Brabec est aussi bouleversé à la fin que Carlos Sainz. Cela déteint aussi sur les animateurs, et c'est à ce moment-là que l'on peut ressentir l'esprit du Dakar : Tout le monde est incroyablement heureux que ce soit fini, et en même temps, ça leur manque déjà.

D'ailleurs, si dans dix ans, on se demande quel sport le pilote Ferrari Carlos Sainz pratiquera après sa carrière en F1 : Dans cet épisode de "In the Dust", on y répond déjà aujourd'hui.