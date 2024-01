VIDEO: Nella polvere 8

Grandi emozioni: Quando i partecipanti raggiungono il traguardo della Dakar, tutta la pressione viene meno. Questo vale sia per gli avventurieri che per i vincitori. Le cose si fanno emozionanti nell'ultimo episodio di questa serie di video.

Un team femminile ceco trasforma in realtà un gioco di parole: come sarebbe partecipare alla storica Dakar con una Citroën 2CV da 34 CV e 650 di cilindrata. Duck is Duck, Duck is Dakar, naturalmente! E infatti Barbora Holická e Lucie Engová hanno portato la loro "Duckar" rosa fino al traguardo. Nessun papero ha mai raggiunto questo risultato prima d'ora.

Un altro vincitore: il cavallo di battaglia italiano Cesare Zacchetti, che ha trascorso la notte all'aperto durante la tappa di 48 ore. Ma non in un bivacco, bensì su una duna. La sabbia era la sua coperta, la panchina il suo cuscino. Paura, insicurezza? No, felicità e gioia di poter vivere questa esperienza. Altri pagherebbero un sacco di soldi per questo panorama al mattino, dice.

Tutti hanno storie da raccontare al traguardo, e le migliori sono quelle dei vincitori. Che si tratti diCristina Gutiérrez nel side-by-side, di Tobias Ebster nella classe Malle-Moto o dei grandi campioni e dei vincitori assoluti: Ricky Brabec alla fine è sopraffatto quanto Carlos Sainz. Anche i presentatori ne sono colpiti, ed è questo il momento in cui si percepisce lo spirito della Dakar: Tutti sono incredibilmente felici che sia finita, ma allo stesso tempo ne sentono già la mancanza.

A proposito: se tra dieci anni ci si chiederà quale sport farà il pilota della Ferrari Carlos Sainz dopo la sua carriera in F1: In questo episodio di "In the Dust" si risponde già oggi.