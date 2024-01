VÍDEO: Na poeira 8

Grandes emoções: Quando os participantes chegam ao final do Dakar, toda a pressão desaparece. Isto é tão verdade para os aventureiros como para os vencedores. As coisas emocionam-se no último episódio desta série de vídeos.

Uma equipa feminina checa transforma um jogo de palavras em realidade: como seria disputar o histórico Dakar num Citroën 2CV com 34 cv e 650 cilindradas. Pato é Pato, Pato é Dakar, claro! E, de facto, Barbora Holická e Lucie Engová conduziram o seu "Duckar" cor-de-rosa até à meta. Nunca nenhum pato tinha conseguido tal feito.

Outro vencedor: o cavalo de batalha italiano Cesare Zacchetti, que passou a noite ao ar livre durante a etapa de 48 horas. Mas não num bivouac, mas algures numa duna. A areia era o seu cobertor, o banco a sua almofada. Medo, insegurança? Não, felicidade e alegria por poder viver esta experiência. Outros pagariam muito dinheiro por este panorama de manhã, diz ele.

Toda a gente tem histórias para contar na meta, e as melhores são as dos vencedores. Quer se trate deCristina Gutiérrez no side-by-side, deTobias Ebster na classe Malle-Moto ou dos grandes campeões e vencedores da geral: Ricky Brabec fica tão impressionado no final como Carlos Sainz. Isto também dá cor aos apresentadores, e este é o momento em que se sente o espírito do Dakar: Todos estão incrivelmente felizes por ter acabado e, ao mesmo tempo, já sentem saudades.

Apropósito: se, daqui a dez anos, se colocar a questão de saber que desporto o piloto da Ferrari, Carlos Sainz , irápraticar depois da sua carreira na F1: Neste episódio de "In the Dust" já está respondida hoje.