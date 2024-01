El Dakar más duro de Arabia Saudí para X-raid De Toni Hoffmann X-raid Annett Quandt, del equipo alemán X-raid, termina 19ª en la clasificación Challenger Krzysztof Holowczyc y Vaidotas Zala en Mini en 47ª y 53ª posición respectivamente. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El Dakar de Arabia Saudí, primera prueba del Campeonato del Mundo de Rally Raid 2024, ha terminado tras doce etapas y casi 8.000 kilómetros de especiales. ¡Han sido 15 días agotadores y desafiantes para X-raid! Annett Quandt y Annie Seel terminaron el Dakar en 19ª posición en la clasificación Challenger en el X-raid 1000R Turbo Side-by-Side. Las dos tripulaciones de Mini JCW Rally Plus Krzysztof Holowczyc / Lukasz Kurzeja y Vaidotas Zala / Paulo Fiuza terminaron el rally en la "Dakar Experience". En la clasificación general, ocupan los puestos 47 y 53 de la clasificación definitiva.



Antes de la salida, el 5 de enero de 2024, el Director del Rally, David Castera, ya había anunciado que sería el Dakar más duro desde el traslado a Arabia Saudí. Los numerosos problemas que hicieron que muchos de los favoritos sufrieran contratiempos demuestran lo exigente que fue. Casi ninguno de los pilotos sobrevivió a los casi 8.000 kilómetros sin tener que reparar su vehículo ni una sola vez durante la etapa.



X-raid sufrió varios contratiempos en los primeros días del Dakar. La racha de mala suerte continuó durante casi las dos semanas. Pau Navarro y Pál Lonyai tuvieron que abandonar por lesión. Además de varios problemas técnicos, también se produjeron numerosos accidentes, por lo que, tras la primera semana, todos los vehículos tuvieron que renunciar a sus esperanzas de alcanzar una posición destacada. No obstante, el equipo y las tripulaciones consiguieron motivarse una y otra vez. Las dos tripulaciones del MiniJCW Rally Plus, Vaidotas Zala / Paulo Fiuza y Krzysztof Holowczyc / Lukas Kurzeja, así como Annett Quandt y Annie Seel en el X-raid 1000R Turbo llegaron a la meta en Yanbu.



Para X-raid, la temporada no ha hecho más que empezar. La Saudi Baja se celebra a principios de febrero como parte de la FIA World Baja Cup. La segunda prueba del Campeonato Mundial de Rally Raid de la FIA, el Abu Dhabi Desert Challenge, está prevista para finales de febrero.



Tobias Quandt, director del equipo X-raid: "Este Dakar ha sido sin duda el más duro desde que nos trasladamos a Arabia Saudí. Ha llevado al hombre y a la máquina al límite y más allá. En X-raid tuvimos que experimentarlo de primera mano. Pau, que ya no pudo continuar al principio del Dakar, al igual que Pál más tarde. Krzysztof también tuvo que luchar durante unos días con las consecuencias de su maniobra evasiva. Pero también volvemos a casa con algunos deberes por hacer. Vaidotas tuvo una gran actuación en la primera semana. Desgraciadamente, los daños en la suspensión echaron por tierra todas las esperanzas de alcanzar la primera posición. Annett hizo un trabajo realmente bueno. Completó todas las etapas dentro del tiempo máximo y se aseguró así un puesto entre los 20 primeros. En conclusión, podemos decir que hemos dado un paso adelante en el desarrollo de nuestros vehículos. El potencial para llegar a lo más alto estaba ahí. Ahora todos tenemos que trabajar para que esto también se refleje en los resultados."



Vaidotas Zala: "El Dakar ha sido una locura. Ha sido como una montaña rusa para nosotros: subidas y bajadas. La última etapa fue genial. La última etapa fue genial. Simplemente nos divertimos. La meta está muy bien situada. Cerca del mar azul cristalino, con palmeras y un tiempo estupendo. Ahora necesitamos descansar y tiempo para asimilar la experiencia".



Krzysztof Holowczyc: "Hemos terminado el Dakar 2024. Ha sido probablemente el más duro en el que he participado. Después de todas las aventuras que hemos vivido aquí, considero que llegar a la meta es nuestro pequeño éxito. Dolor físico tras la segunda etapa, caídas, accidentes y aventuras. El desierto saudí ha vencido a muchos competidores. La parte deportiva no es, por supuesto, lo que esperábamos, pero hemos recibido una gran noticia: Nuestro socio BIO-GEN ha decidido donar 10PLN por cada kilómetro del rally, no sólo los kilómetros puntuables. En total, ¡hemos recorrido 7697 kilómetros!".



Annett Quandt: "Estamos encantados de haber llegado a la meta. Este Dakar ha sido extremadamente duro. Superdifícil para el hombre, la máquina y la cabeza. Casi el 50% de los vehículos se averiaron, pero llegamos a la meta. Terminar en el podio era nuestro mayor deseo. Estamos orgullosos de haberlo conseguido y de haber sido capaces de motivarnos una y otra vez. Annie es una gran copiloto. Trabajamos muy bien juntas y siempre nos divertimos mucho". (X-raid)