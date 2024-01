Le Dakar le plus dur en Arabie Saoudite pour X-raid

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand X-raid Annett Quandt de l'équipe allemande X-raid termine 19e du classement Challenger Krzysztof Holowczyc et Vaidotas Zala en Mini, 47e et 53e. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le Dakar en Arabie Saoudite, première manche du World Rally Raid Championship 2024, est terminé après douze étapes et près de 8.000 kilomètres de spéciales. Pour X-raid, ces 15 jours ont été épuisants et pleins de défis ! Annett Quandt et Annie Seel ont terminé le Dakar à la 19e place du classement Challenger au volant de la X-raid 1000R Turbo Side-by-Side. Les deux équipages Mini JCW Rally Plus Krzysztof Holowczyc / Lukasz Kurzeja et Vaidotas Zala / Paulo Fiuza ont terminé le rallye dans la catégorie "Dakar Experience". Au classement général, ils occupent respectivement les 47e et 53e positions dans la catégorie Ultimate.



Avant le départ du 5 janvier 2024, le directeur du rallye David Castera avait déjà annoncé que ce serait le Dakar le plus difficile depuis le transfert en Arabie Saoudite. Les nombreux problèmes qui ont entraîné des revers pour de nombreux favoris montrent à quel point il était exigeant. Rares sont les pilotes qui ont parcouru près de 8 000 kilomètres sans devoir réparer leur véhicule en cours de route.



X-raid a dû essuyer quelques revers dès les premiers jours du Dakar. La malchance s'est poursuivie pendant presque deux semaines. Pau Navarro et Pál Lonyai ont dû quitter le rallye pour cause de blessure. En plus de quelques problèmes techniques, de nombreux dommages dus à des accidents sont venus s'ajouter, si bien qu'après la première semaine déjà, tous les véhicules ont dû abandonner leurs espoirs d'une position de pointe. L'équipe et les équipages ont néanmoins réussi à se motiver encore et encore. Les deux équipages MiniJCW Rally Plus Vaidotas Zala / Paulo Fiuza et Krzysztof Holowczyc / Lukas Kurzeja, ainsi qu'Annett Quandt et Annie Seel dans le X-raid 1000R Turbo ont atteint l'arrivée à Yanbu.



Pour X-raid, la saison ne fait que commencer. Début février, la Baja saoudienne aura lieu dans le cadre de la FIA World Baja Cup. Fin février, l'Abu Dhabi Desert Challenge, la deuxième manche du FIA World Rally Raid Championship, est au programme.



Tobias Quandt, Team Manager X-raid : "Ce Dakar a certainement été le plus difficile depuis notre arrivée en Arabie Saoudite. Il a poussé l'homme et la machine à leurs limites et même au-delà. Chez X-raid, nous l'avons appris à nos dépens. Pau, dès le début du Dakar, n'a pas pu continuer, tout comme Pál par la suite. Krzysztof aussi a dû se battre pendant quelques jours avec les conséquences de sa manœuvre d'évitement. Mais nous aussi, nous rentrons chez nous avec quelques devoirs dans nos bagages. Vaidotas a réalisé une belle performance durant la première semaine. Malheureusement, la casse de sa suspension a fait s'envoler tous ses espoirs de se retrouver en haut du classement. Annett a vraiment bien fait son travail. Elle a parcouru chaque épreuve dans le temps maximum et a ainsi assuré une place dans le top 20. En conclusion, nous pouvons dire que nous avons fait un pas en avant dans le développement de nos véhicules. Le potentiel pour un classement au sommet était certainement présent. Maintenant, nous devons tous travailler pour que cela se reflète dans les résultats".



Vaidotas Zala : "Le Dakar était fou. Pour nous, il s'est déroulé comme des montagnes russes - en haut et en bas. La dernière spéciale était géniale. Belle et fluide à conduire. Nous nous sommes simplement amusés. L'arrivée est magnifiquement située. Près d'une mer bleue cristalline avec des palmiers et du beau temps. Maintenant, il nous faut un peu de repos et du temps pour digérer cette expérience".



Krzysztof Holowczyc : "Nous avons terminé le Dakar 2024. C'était probablement le plus difficile auquel j'ai jamais participé. Après toutes les aventures que nous avons vécues ici, je considère que le fait d'avoir atteint la ligne d'arrivée est notre petit succès. Des douleurs physiques après la deuxième étape, des chutes, des accidents et des aventures. Le désert saoudien a eu raison de nombreux concurrents. La partie sportive n'est évidemment pas à la hauteur de nos espérances, mais nous avons reçu de superbes nouvelles : Notre partenaire BIO-GEN a décidé de faire don de 10PLN pour chaque kilomètre du rallye, et pas seulement pour les kilomètres de classement. Au total, nous avons parcouru 7697 kilomètres !"



Annett Quandt : "Nous sommes très heureux d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Ce Dakar a été extrêmement difficile. Super difficile pour l'homme, la machine et la tête. Près de 50 % des véhicules sont tombés en panne, mais nous avons réussi à franchir la ligne d'arrivée. Notre plus grand souhait était de monter sur le podium. Nous sommes fiers d'y être parvenus et d'avoir pu nous motiver encore et encore. Annie est une super copilote. Nous travaillons super bien ensemble et nous nous amusons toujours beaucoup". (X-raid)